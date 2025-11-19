एसआईआर के जरिए सपा और विपक्षी दलों के वोट कटवा रही भाजपा : रामगोपाल यादव
समाजवादी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने फिरोजाबाद में दिया बड़ा बयान. आजम खां की सजा पर कहा-न्यायपालिका, कार्यपालिका के दबाव में.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 2:07 PM IST
फिरोजाबाद : समाजवादी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एसआईआर, बिहार चुनाव और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के जरिए समाजवादी पार्टी व विपक्षी दलों के वोट कटवा रही है. यही खेल बिहार में हुआ. तेजस्वी के 5-6 फीसदी वोट कटवा दिए गए और अपने वोट 5-6 प्रतिशत बढ़वा लिए. ऐसे में 12 प्रतिशत वोटों का हेरफेर हो गया. आजम खान की सजा पर कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में है.
प्रोफेसर रामगोपाल यादव मंगलवार को फिरोजाबाद में थे. जहां उन्होंने शिकोहाबाद स्थित आवास पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला में भाग लिया. उन्होंने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के बाबत दिशा निर्देश दिए. साथ ही बीते चुनावों के अनुभव साझा किए.
मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा भारतीय जनता पार्टी बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी वोट कटवाना चाहती है. हम अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा की इस साजिश के प्रति सचेत कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की सजा पर कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है. जिसमें बड़े लोग शामिल हैं. छोटे-छोटे मामलों में इतनी बड़ी सजा नहीं होती, लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में है. यह बात न्यायिक अधिकारी भी अकेले में स्वीकार भी करते हैं.
वाराणसी : बिहार चुनाव में NDA की जीत और SIR के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह लोकतंत्र पर डाका है. उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने पाएगा. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा. केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट "मगध जीता है, अवध भी जीतेंगे, 2027 में 2017 दोहराएंगे" के बारे में कहा कि वे खुद चुनाव नहीं जीत पाए उनकी क्या बात किया जाए.
सांसद अवधेश प्रसाद मंगलवार रात वाराणसी के केराकतपुर स्थित पंचायत भवन में श्री सुंदर ताल बाबा सेवा समिति ट्रस्ट के श्री सुंदर ताल बाबा के वार्षिक शृंगार एवं भंडारे के आयोजन में पहुंचे थे. इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष पिंटू मैथी द्वारा स्वागत किया. वाराणसी पहुंचने पर सांसद ने सबसे पहले चांदपुर चौराहा स्थित मां मारुका देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया.
मीडिया से बातचीत में सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में काफी लोगों को उजाड़ने का काम किया है. बिहार चुनाव में वोट की चोरी हुई है. हालांकि अब डकैती नहीं हो पाएगी, यूपी से भाजपा का सफाया करेंगे.
