'तेजस्वी का CM बनने का सपना नहीं होगा पूरा', संतोष सुमन बोले- 'हम का स्ट्राइक रेट 100% रहेगा'

संतोष सुमन का दावा है कि 2010 की तरह एनडीए को बिहार चुनाव में सफलता मिलेगी. कहा कि 'हम' के हर प्रत्याशी चुनाव जीत रहे.

संतोष सुमन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 5:06 PM IST

गया : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की भी राजनीतिक परीक्षा है. मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) की सभी 6 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं. मांझी के परिवार से तीन सदस्य इस बार भी चुनावी मैदान में हैं. जिसमें इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से उनकी बहू दीपा मांझी, बाराचट्टी से उनकी समधन ज्योति देवी हैं. जबकि सिकंदरा जमुई से रिश्ते में लगने वाले दामाद प्रफुल्ल मांझी प्रत्याशी हैं.

'सभी 6 सीटों पर हम जीतेंगे' : जीतन राम मांझी की पार्टी गया की दस विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी सुमन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए अपनी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है.

संतोष सुमन और दीपा मांझी का बयान (ETV Bharat)

'2010 वाली होगी स्थिति' : संतोष कुमार सुमन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं. इमामगंज में अपनी पत्नी और हम प्रत्याशी दीपा मांझी के साथ वो कैंप किए हुए हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि एनडीए को 2010 वाली सफलता मिलेगी. साथ ही पार्टी की 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट से सफलता मिलने की उन्हें उम्मीद है.

''मेरी पत्नी दीपा मांझी 2024 के उप चुनाव में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनीं थीं. इस बार भी आशा है कि दीपा मांझी की जीत होगी और पिछले चुनाव से अधिक मतों से वह विजयी बनेंगी. क्योंकि उन्होंने पिछले 9 महीना में क्षेत्र में काफी विकास किया है. क्षेत्र की जनता बिना किसी जात धर्म को देखे विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है.''- संतोष कुमार सुमन, हम अध्यक्ष

'तेजस्वी का CM बनने का सपना नहीं होगा पूरा' : संतोष कुमार ने इस दौरान तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. कहा कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना इस बार भी अधूरा रह जाएगा. सिर्फ उनकी घोषणाएं होती हैं लेकिन वह घोषणा पूरी नहीं होती है. मुख्यमंत्री बनने की घोषणा सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रहेगी. उन्होंने दावा किया कि एनडीए की सरकार बननी निश्चित है, 160 सीटों से अधिक सीट एनडीए को मिलेगी.

'मुसहर समाज हुआ जागरुक' : संतोष सुमन ने कहा कि हमारी पार्टी जब अस्तित्व में आई थी, तब से पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि मुसहर समाज की स्थिति में सुधार आए. अब मुसहर समाज भी जागरूक हो गया है और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपने प्रतिनिधि को चुनने में सक्षम है. मुसहर समाज अब सवाल करने लगा है. हमको नहीं लगता है कि मुसहर समाज अब यहां कमजोर पड़ रहा है. मुसहर समाज ने मगध के क्षेत्र में राजनीतिक इतिहास स्थापित किया है.

'महिलाओं का मिला है साथ' : इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की विधायक व हम प्रत्याशी दीपा मांझी ने इस दौरान अपनी जीत पक्की होने का दावा किया. कहा कि महिलाओं का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है. इमामगंज क्षेत्र में अच्छी पोलिंग से वह खुश भी हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें जितने दिनों का मौका मिला था उसमें वह खरी उतरी हैं. कई विकास कार्य उन्होंने कराया है.

Deepa Manjhi
दीपा मांझी (ETV Bharat)

'राजद प्रत्याशी अपना काम कर रही हैं' : दीपा मांझी ने अपने प्रतिद्वंदी रितु प्रिया चौधरी के संबंध में कहा कि आज वो उन्हीं की वजह से प्रत्याशी बनी हैं, क्योंकि 2024 से पहले किसी ने यहां महिलाओं को प्रत्याशी नहीं बनाया था. जब दीपा मांझी ने इमामगंज जीता तो राजद ने भी यहां से महिला प्रत्याशी को उनके विरुद्ध उतारा है. ठीक है वो भी अच्छे से चुनाव लड़ी हैं, लेकिन जीत हमारी ही होगी.

