'तेजस्वी का CM बनने का सपना नहीं होगा पूरा', संतोष सुमन बोले- 'हम का स्ट्राइक रेट 100% रहेगा'

गया : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की भी राजनीतिक परीक्षा है. मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) की सभी 6 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं. मांझी के परिवार से तीन सदस्य इस बार भी चुनावी मैदान में हैं. जिसमें इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से उनकी बहू दीपा मांझी, बाराचट्टी से उनकी समधन ज्योति देवी हैं. जबकि सिकंदरा जमुई से रिश्ते में लगने वाले दामाद प्रफुल्ल मांझी प्रत्याशी हैं. 'सभी 6 सीटों पर हम जीतेंगे' : जीतन राम मांझी की पार्टी गया की दस विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी सुमन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए अपनी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है. संतोष सुमन और दीपा मांझी का बयान (ETV Bharat) '2010 वाली होगी स्थिति' : संतोष कुमार सुमन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं. इमामगंज में अपनी पत्नी और हम प्रत्याशी दीपा मांझी के साथ वो कैंप किए हुए हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि एनडीए को 2010 वाली सफलता मिलेगी. साथ ही पार्टी की 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट से सफलता मिलने की उन्हें उम्मीद है. ''मेरी पत्नी दीपा मांझी 2024 के उप चुनाव में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनीं थीं. इस बार भी आशा है कि दीपा मांझी की जीत होगी और पिछले चुनाव से अधिक मतों से वह विजयी बनेंगी. क्योंकि उन्होंने पिछले 9 महीना में क्षेत्र में काफी विकास किया है. क्षेत्र की जनता बिना किसी जात धर्म को देखे विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है.''- संतोष कुमार सुमन, हम अध्यक्ष