बिहार की 58 सीटों पर डटे रहे डॉ.महेन्द्र सिंह, बताए ऐतिहासिक जीत के M और A फैक्टर
बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद चुनावी रणनीति के बारे में ETV भारत पर मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह.
Published : November 14, 2025 at 5:46 PM IST
भोपाल : चुनाव कोई भी हो. नगरीय निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को बीजेपी बेहद गंभीरता से लेती है. बीजेपी चुनाव रणनीति बनाकर जीतती है. बिहार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने मध्य प्रदेश के खास उन नेताओं की तैनाती की थी, जो वोटर की नब्ज थामकर बूथ तक बीजेपी को मजबूत कर सकें. और ये काम मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने बखूबी किया.
बिहार में ऐतिहासिक जीत के पीछे दो फैक्टर
मध्यप्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के अहम किरदार रहे प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह के जिम्मे बिहार की 58 सीटें थीं. बीजेपी के वो रणनीतिकार चेहरे जो पर्दे के पीछे से एनडीए की जमीन मजबूत कर रहे थे. ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. महेन्द्र सिंह ने बताया "बिहार में एनडीए को मिली इस ऐतिहासिक जीत के पीछे किस एम और ए फैक्टर ने काम किया."
ऐसे चली बिहार में एनडीए की आंधी
मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बिहार में मोर्चा संभाल लिया था. बिहार विधानसभा की 58 सीटों की जवाबदारी उनके पास थी. उन्होंने बताया "जीत की वजह पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जादू, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कुशल प्रबंधन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की योजना और नीतिश कुमार का नेतृत्व, ये सारे फैक्टर जब मिले तो ये इतिहास रचा गया. प्रधानमंत्री मोदी ने जो बिहार में गरीबों के लिए काम किया. जनकल्याण की जो योजनाएं बनाईं. उसका सीधा असर नतीजों के रूप में सामने है."
एम फैक्टर से ऐसे बदल गया सीन
बिहार विधानसभ चुनाव में एनडीए को मिली जीत के पीछे एम और ए फैक्टर ने काम किया. प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने बताया "सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जादू बिहार में सिर चढ़कर बोला. दूसरा महिला वोटरों ने बढ़कर चुनाव में भागीदारी की. यानि महिलाएं की फैक्टर रहीं. और ये केवल बिहार की बात नहीं, बीजेपी शासित बाकी राज्यों में भी महिलाए बीजेपी की सबसे बड़ी समर्थक बनकर उभरी हैं."
"बिहार में जिस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की. इस योजना ने भी भूमिका निभाई, जिसमें हर महिला के खाते में 10 हजार रुपए की राशि आई. महिलाओं ने बिहार के विकास के लिए घरों से निकलकर वोट किया."
ए फैक्टर के साथ ही बूथ मैनेजमेंट
डॉ. महेन्द्र सिंह पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति पर काम कर रहे थे. 58 सीटें ऐसी थीं, जहां पर वो चुनाव का पूरा प्रबंधन तारीखों के ऐलान के बहुत पहले से संभाल चुके थे. डॉ महेन्द्र सिंह ने कहा "बिहार में दूसरा था ए फैक्टर. अमित भाई का कुशल प्रबंधन. अमित भाई का वहां रुकना और जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव में छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा. जिस तरह से कार्यकर्ताओं की तैनाती की. उत्साहवर्धन के साथ जिस तरह से कार्यकर्ता जुटे रहे. उन्होंने हर बात का ध्यान रखा. नतीजे सामने हैं."
बिहार के पूरे चुनाव में बीजेपी और एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इस सवाल के जवाब में डॉ. महेन्द्र सिंह कहते हैं "जिस तरह से जनता का पीएम मोदी के लिए लगाव था, चुनौती तो पहले दिन से नहीं थी."