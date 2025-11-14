Bihar Election Results 2025

बिहार चुनाव रिजल्ट: NDA की ऐतिहासिक जीत पर दुर्ग में जश्न, विजय बघेल ने कहा- पूरा विश्वास था

सांसद विजय बघेल ने बिहार की जनता को बधाई और धन्यवाद दिया.

Bihar election Result Celebration
बिहार चुनाव रिजल्ट: NDA की ऐतिहासिक जीत पर दुर्ग में जश्न (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 8:46 PM IST

दुर्ग: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है. 200 से अधिक सीटों पर बढ़त और जीत ने साफ कर दिया कि बिहार की जनता ने इस बार एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया है. इसी जीत का जश्न दुर्ग में भी देखने को मिला. दुर्ग सांसद विजय बघेल ने जीत के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए एनडीए नेताओं और बिहार की जनता को बधाई दी.

बिहार चुनाव रिजल्ट: विजय बघेल ने कहा- पूरा विश्वास था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनता ने विकास को चुना: सांसद विजय बघेल ने कहा, शुरू से ही विश्वास था कि बिहार की जनता इस बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत देगी. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा विश्वास दिखाया है. जनता ने यह तय कर लिया था कि राज्य को फिर से विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है.

लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में गुंडागर्दी और अराजकता चरम पर थी, जिसे भाजपा और एनडीए सरकार ने खत्म किया. बेहतर कानून व्यवस्था, विकास और सुशासन की वजह से जनता ने अबकी बार एनडीए को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है- विजय बघेल, सांसद, दुर्ग लोकसभा

विजय बघेल ने उम्मीद जताई कि बिहार आने वाले समय में और तेजी से विकास करेगा.

