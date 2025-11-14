'एग्जिट पोल से भी बेहतर नतीजे आएंगे', विजय सिन्हा का दावा- बिहार को मोदी-नीतीश पर भरोसा
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एनडीए की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि पिछली बार से भी अधिक सीटों के साथ सरकार बनेगी.
Published : November 14, 2025 at 9:48 AM IST
लखीसराय: आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ रहे हैं. सभी 243 सीटों पर मतगणना जारी है. शुरुआत रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलती दिख रही है. इस बीच लखीसराय से बीजेपी कैंडिडेट और उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया है. उन्होंने सबसे पहले बड़हिया में जय बाबा गोविंद मंदिर और मां जगदंबा मंदिर में पूजा-अर्चना की. बाहर निकलकर पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया.
विजय सिन्हा का दावा: डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि उम्मीद के मुताबिक ही परिणाम आते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है, जो शुरुआती रुझानों भी बता रहे हैं.
तेजस्वी-राहुल पर हमला: लखीसराय से बीजेपी कैंडिडेट विजय सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अप्पू और पप्पू बिना सोचे-समझे उन्माद का माहौल फैलाते हैं, इसलिए कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता. उन्होंने दावा किया कि हमारे नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे.
"जिसका अनुमान था, वही अब नतीजों में बदल रहा है. बिहार की जनता ने मोदी और नीतीश कुमार पर जो भरोसा जताया है, वह देश को नई दिशा देगा. अप्पू और पप्पू बिना सोचे-समझे उन्माद का माहौल फैलाते हैं, इसलिए कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता. हमारे नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे."- विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम और बीजेपी उम्मीदवार, लखीसराय
विजय सिन्हा आगे या पीछे?: विजय कुमार सिन्हा इस बार भी लखीसराय से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने कांग्रेस से अमरीश कुमार मैदान में हैं. विजय सिन्हा को अमरीश कुमार से कड़ी टक्कर मिल रही है. दोनों लगातार आगे-पीछे हो रहे हैं.
एनडीए की बन सकती है सरकार: अब तक के रुझानों से लगता है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन जाएगी. एनडीए बहुमत के आंकड़े 122 से आगे निकल चुका है. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच पहले और दूसरे नंबर की 'जंग' चल रही है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पर है.
