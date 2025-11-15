मसौढ़ी में जेडीयू के अरुण मांझी की बड़ी जीत, 7 हजार वोटों से RJD की रेखा को हराया

Bihar Election Results 2025

मसौढी सीट पर जदयू के अरुण मांझी ने राजद की रेखा देवी को 7,643 वोटों से हराया, 2010 से सीट पर था राजद का कब्जा.

मसौढ़ी सीट पर जदयू का कब्जा
मसौढ़ी सीट पर जदयू का कब्जा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 15, 2025 at 2:13 PM IST

पटना: मसौढी विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी अरुण मांझी की जीत हुई. जदयू के अरुण मांझी ने राजद की रेखा देवी को 7,643 वोटों से हराया. यह जदयू के लिए एक बड़ी जीत है. अरुण मांझी ने मसौढ़ी विधानसभा सीट पर महत्वपूर्ण जीत दर्ज कर एनडीए खेमे में जश्न का महौल बना दिया.

मसौढ़ी विधानसभा सीट पर रोमांचक रहा मुकाबला : पटना जिले से सटे मसौढ़ी विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और अंत में जीत जदयू उम्मीदवार अरुण मांझी की हुई. चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम नतीजों के अनुसार, अरुण मांझी ने कुल 1,06,505 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद की रेखा देवी को 7,643 वोटों के अंतर से हराया. रेखा देवी को कुल 98,862 मत मिले और वे दूसरे स्थान पर रहीं. वहीं तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार राजेश्वर मांझी रहे, जिन्हें केवल 4,693 वोट मिले.

मसौढी विधानसभा में इसबार 68.94% मतदान : बता दें कि इस बार पूरे मसौढी विधानसभा में 68.94% मतदान हुआ था, जो आजादी से अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग थी. इसमें 1,15,000 महिला मतदाताओं ने वोट किया था. पुरुष मतदाता के मुकाबले इस बार के चुनाव में महिलाओं ने पूरे जोर-शोर से मतदान में हिस्सा लिया था ,ऐसे में पूरे बिहार की तस्वीर को बदलने का श्रेय महिला मतदाताओं को जाता हैै. प्रचंड बहुमत देकर महिलाओं ने एनडीए की जीत का नया इतिहास लिख दिया.

मसौढ़ी विधानसभा सीट पर रोमांचक रहा मुकाबला
मुख्य मुकाबला राजद और जदयू के बीच : मसौढ़ी सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला महागठबंधन के राजद और एनडीए की जदयू के बीच ही केंद्रित था. मतगणना के शुरुआती राउंड से ही दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन मध्य राउंड के बाद अरुण मांझी ने स्थायी बढ़त बना ली, जिसे वे अंत तक बनाए रखने में सफल रहे.

अरुण मांझी ने क्षेत्र की जनता को दिया धन्यवाद
2010 से इस सीट पर राजद का था कब्जा : मसौढ़ी विधानसभा सीट पर वर्ष 2010 के बाद एक बार फिर से जदयू का कब्जा हो गया है बता दें कि वर्ष 2010 में नीतीश कुमार ने मसौढ़ी विधानसभा सीट लालू यादव को सौगात में दे दी थी. तब से लगातार मसौढ़ी विधानसभा सीट पर राजद का ही कब्जा रहा है, पिछले दो टर्म से मसौढी विधानसभा में राजद की उम्मीदवार रेखा देवी ही जीतती आ रही थी. लेकिन वर्ष 2025 के हुए चुनाव में महिलाओं की बंपर वोटिंग ने बिहार की सियासत को नए समीकरण में डाल दिया.

जदयू के अरुण मांझी ने राजद की रेखा देवी को 7,643 वोटों से हराया
महिलाएं जमकर मना रही जीत का जश्न : मसौढ़ी में जीविका दीदी को दिए जाने वाले ₹10 हजार का भी चुनाव परिणामों पर काफी असर देखा गया.इसके साथ ही नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कामों से महिलाएं इस कदर प्रभावित थी कि नीतीश सरकार को जीत दिलवाने के लिए धर्म,जाति से ऊपर उठकर वोटिंग की. महिलाओं के इस वोटिंग के बाद मिली बंपर जीत पर अब जश्न मनाने में महिलाएं पीछे नहीं है. दिवाली, होली और मिठाई बांटकर वो जमकर इस जीत का जश्न मना रही है.

महिलाएं जमकर मना रही जीत का जश्न
अरुण मांझी ने क्षेत्र की जनता को दिया धन्यवाद : जदयू के टिकट पर शानदार जीत दर्ज करनेवाले अरुण मांझी ने इलाके को लोगों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा है कि ये जनता की जीत है और मैं यहां विधायक बनकर नहीं बेटा और भाई बनकर काम करने आएं हैं. यहां विकास के होने वाले कामों को नई गति देंगे.

अरुण मांझी ने क्षेत्र की जनता को दिया धन्यवाद
" यह जनता की जीत है और हमने पहले भी कहा था कि हम मसौढ़ी में विधायक बनकर राज करने नहीं बल्कि बेटा और भाई बनकर सेवा करने आए हैं. हम वर्ष 2010 में भी यहां से विधायक रहे हैं हमने काफी काम किया है हम सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हैं ." - अरुण मांझी, जदयू के विजयी प्रत्याशी

