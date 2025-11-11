दिव्यांग महिला के हौसले को सलाम! बूथ पर पहुंच कर किया मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
गया में दिव्यांग महिला ने बूथ पर पहुंच कर मतदान करते हुए अन्य लोगों को भी वोटिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं.
गया: विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गया जिले में मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है. यहां एक दिव्यांग महिला ने बूथ पर पहुंच कर मतदान किया है और अन्य लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. वहीं सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध करें प्रबंध किए गए हैं. जिले के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 29 लाख 69 हजार 435 है, जिनमें 15 लाख 63 हजार 126 पुरुष मतदाता है, जबकि 14 लाख 62 हजार 73 महिला मतदाता है. जबकि अन्य मतदाताओं की संख्या 36 है.
दिव्यांग महिला ने बूथ पर पहुंचकर किया मतदान: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत गया जिले में मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से शुरू हो गई है. सुरक्षा के मद्देनजर कड़े प्रबंध किए गए हैं. जिले में कुल 125 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज हो रहा है. मतदान के लिए कुल 3866 केंद्र बनाए गए हैं. सभी बूथों पर पुलिस बल तैनात किया गया है. किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस के आला अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं.
संवेदनशील क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात: संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की गई है. कई जगहों पर मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग की जा रही है. मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं.
#WATCH | गयाजी, बिहार: #BiharElection2025 के तहत दूसरे चरण का मतदान जारी है। गयाजी के एक मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाता ने मतदान किया। pic.twitter.com/1fFqFub6V2— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
गया में कितने प्रतिशत हुआ मतदान: गया में सुबह 9 बजे तक 15.97 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. सुबह से ही मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. चाहे वह दिव्यांग हो या फिर बुजुर्ग, चाहे युवा हर कोई अपना वोट डाल रहा है.
मतदाताओं ने की अच्छी व्यवस्था की सराहना: गया शहर के रमना रोड स्थित राजकीय कन्या प्लस-2 विद्यालय के बूथ संख्या 41 पर मतदान करने आए मतदाता शिवशंकर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इस बार बूथ पर अच्छी व्यवस्था की गई है. कहीं कोई परेशानी नहीं है. हमने अपने मत का प्रयोग किया है. विकास के मुद्दे को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं. ऐसा प्रत्याशी चुन रहे हैं, जो क्षेत्र का विकास करे और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाए. हम अन्य लोगों से भी अपील करते हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें.
