दिव्यांग महिला के हौसले को सलाम! बूथ पर पहुंच कर किया मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

गया: विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गया जिले में मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है. यहां एक दिव्यांग महिला ने बूथ पर पहुंच कर मतदान किया है और अन्य लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. वहीं सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध करें प्रबंध किए गए हैं. जिले के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 29 लाख 69 हजार 435 है, जिनमें 15 लाख 63 हजार 126 पुरुष मतदाता है, जबकि 14 लाख 62 हजार 73 महिला मतदाता है. जबकि अन्य मतदाताओं की संख्या 36 है.

दिव्यांग महिला ने बूथ पर पहुंचकर किया मतदान: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत गया जिले में मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से शुरू हो गई है. सुरक्षा के मद्देनजर कड़े प्रबंध किए गए हैं. जिले में कुल 125 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज हो रहा है. मतदान के लिए कुल 3866 केंद्र बनाए गए हैं. सभी बूथों पर पुलिस बल तैनात किया गया है. किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस के आला अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं.

मतदाता का बयान

संवेदनशील क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात: संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की गई है. कई जगहों पर मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग की जा रही है. मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं.