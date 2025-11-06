ETV Bharat / state

पटना में तीन पीढ़ियों ने किया एक साथ मतदान, फर्स्ट टाइम वोटर में खासा उत्साह

पटना में एक साथ तीन पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया. दीघा क्षेत्र के प्रत्याशी संजीव चौरसिया ने परिवार के साथ वोट दिया-

दीघा क्षेत्र के प्रत्याशी संजीव चौरसिया ने परिवार के साथ किया वोट
दीघा क्षेत्र के प्रत्याशी संजीव चौरसिया ने परिवार के साथ किया वोट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 4:17 PM IST

पटना : लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़-चढ़कर भूमिका निभा रहे हैं. सुबह से मतदान की रफ्तार अच्छी रही है. बिहार में 3 बजे तक मतदान प्रतिशत लगभग 54 फीसदी रहा है. बड़ी संख्या में लोग मतदान करने आ रहे हैं. आम और खास सभी के अंदर मतदान को लेकर उत्साह है. पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने भी मतदान में हिस्सा लिया. खास बात यह रही कि पूर्व राज्यपाल की तीन पीढ़ी ने एक साथ मतदान किया.

फर्स्ट टाइम वोटर दिव्यांशी का उत्साह : खाजपुरा की रहने वाली दिव्यांशी 18 साल की हो चुकी हैं. पहली बार इन्हें मतदान करने का अवसर मिला है. खास बात यह है कि दिव्यांशी के पिता संजीव चौरसिया पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. दिव्यांशी ने पटना विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 112 पर मतदान किया. दिव्यांशी ने कहा कि हम वैसी सरकार को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं जो देश और युवाओं की चिंता कर रहा हो.

अपनी पोती के साथ सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद (ETV Bharat)

सिक्किम के पूर्व राज्यपाल ने किया वोट : गंगा प्रसाद चौरसिया बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं. पार्टी ने सिक्किम का राज्यपाल भी बनाया था. गंगा प्रसाद चौरसिया के पुत्र संजीव चौरसिया पिछले दो बार से लगातार दीघा विधानसभा सीट पर जीतते आ रहे हैं. गंगा प्रसाद चौरसिया अपने तीन पीढ़ियों के साथ मतदान करने नलकूप भवन के बूथ संख्या 112 पर मतदान करने पहुंचे. खास बात यह रही कि पूरा परिवार गंगा प्रसाद चौरसिया के साथ था. पूर्व राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को मतदान करना चाहिए.

''लोकतंत्र में चुनाव ऐसा मौका होता है जब आप अपने फैसले से देश और प्रदेश के विकास में भागीदार हो सकते हैं. सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में लोग मतदान काम करते हैं, मैं शहरी क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वह अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकले और मतदान करें.''- गंगा प्रसाद चौरसिया, पूर्व राज्यपाल, सिक्किम

संजीव चौरसिया ने किया मतदान : संजीव चौरसिया तीसरी बार जनता की अदालत में हैं. संजीव चौरसिया पिछले दो चुनाव से लगातार दीघा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इस बार भी संजीव चौरसिया को भाजपा ने मौका दिया है. संजीव चौरसिया ने कहा है कि ''डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया है. नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस के चलते एनडीए प्रत्याशियों की स्थिति मजबूत है. एक बार फिर दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता डबल इंजन सरकार के पक्ष में खड़ी रहेगी.''

