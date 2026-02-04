ETV Bharat / state

ADR Report: बिहार चुनाव में RJD के इस प्रत्याशी ने सबसे ज्यादा रुपये उड़ाये

पटना: बिहार चुनाव संपन्न हो चुके हैं. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के लिए आयोग की ओर से खर्च की सीमा तय की गई थी. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के जीतने वाले विधायकों द्वारा किए गए चुनावी खर्चों पर रिपोर्ट जारी की है. एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर नेताओं ने खर्च को काम दिखाया है. कुछ नेता तो काफी कम खर्च कर चुनाव जीत भी गए.

औसतन 24 लाख से अधिक खर्च: रिपोर्ट में प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा किए गए खर्च को दर्शाया गया है. बिहार में जीतने वाले विधायकों ने औसतन ₹24.33 लाख खर्च किए हैं. विश्लेषण के अनुसार जिन 240 विधायकों ने चुनाव जीते, उनमें से ज्यादातर ने औसतन ₹24.33 लाख का चुनावी खर्च किया है.

सबसे ज्यादा BJP के विधायकों का खर्च: चुनाव आयोग के द्वारा अधिकतम खर्च सीमा ₹40 लाख रुपए तय की गई है. इस हिसाब से प्रत्याशियों ने तय रकम का 61% ही खर्च किया है. 42% विधायकों ने तय सीमा से भी कम खर्च दिखाया है. भाजपा के विधायकों का औसत से अधिक खर्च है. 27.36 लाख खर्च किए हैं, जो सबसे अधिक है.

दूसरे नंबर पर जदयू: जबकि जद(यू) के विधायकों ने औसतन ₹25.53 लाख खर्च किये हैं. जबकि राजद के विधायकों ने औसतन ₹19.57 लाख खर्च किया है. कुछ विधायकों ने तय सीमा से काफी कम खर्च किए हैं. जनता दल यूनाइटेड के नागेंद्र राउत ने केवल ₹79,000 खर्च दिखाय है. जबकि कुछ अन्य ने निर्धारित सीमा के करीब खर्चों को दिखाया है. राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता ने 36.55 लख रुपए खर्च किए हैं.