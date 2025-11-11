ETV Bharat / state

बिहार के औरंगाबाद में वोटिंग के दौरान हिंसा, युवक का सिर फोड़ा

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले में मंगलवार को मतदान की हिंसा की घटना हुई. यहां सदर विधानसभा क्षेत्र के रायपुरा गांव में मतदान केंद्र पर वोट करने के युवक से मारपीट की गई. जिससे युवक बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके सिर से खून बह रहा था. घायल युवक ने गांव के ही लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है. यह घटना सदर विधायक आनंद शंकर के गांव की है. मामले में पूर्व सांसद सुशील सिंह ने कार्रवाई की मांग की है. इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे घायल युवक ने बताया कि जब वह औरंगाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र के रायपुरा स्थित बूथ पर मतदान करने के बाद बाहर आया, तो कुछ युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. वहीं बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य युवकों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और उन्हें भी घायल कर दिया.