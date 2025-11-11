बिहार के औरंगाबाद में वोटिंग के दौरान हिंसा, युवक का सिर फोड़ा

बिहार के औरंगाबाद में वोटिंग के दौरान हिंसा, युवक का सिर फोड़ा
औरंगाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर युवक के साथ मारपीट की गई. आरोपियों ने हमला कर युवक का सिर फोड़ दिया.
Published : November 11, 2025 at 3:19 PM IST
औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले में मंगलवार को मतदान की हिंसा की घटना हुई. यहां सदर विधानसभा क्षेत्र के रायपुरा गांव में मतदान केंद्र पर वोट करने के युवक से मारपीट की गई. जिससे युवक बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके सिर से खून बह रहा था. घायल युवक ने गांव के ही लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है. यह घटना सदर विधायक आनंद शंकर के गांव की है. मामले में पूर्व सांसद सुशील सिंह ने कार्रवाई की मांग की है.
इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे घायल युवक ने बताया कि जब वह औरंगाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र के रायपुरा स्थित बूथ पर मतदान करने के बाद बाहर आया, तो कुछ युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. वहीं बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य युवकों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और उन्हें भी घायल कर दिया.
हालांकि, युवक की पिटाई क्यों की गई, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है. मगर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मनपसंद प्रत्याशी को वोट नहीं देने से नाराज आरोपियों ने युवक की पिटाई की.
पूर्व सांसद ने की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग: हिंसा की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान आनंद शंकर के गांव में वोटिंग को लेकर मारपीट की हुई. घटना काफी चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है और मांग की गई है कि इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
वहीं, इस संबंध में औरंगाबाद सदर के एसडीपीओ-01 संजय कुमार पांडे ने बताया कि उन्हें इस तरह की घटना की कोई जानकारी नहीं है.
