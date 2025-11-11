ETV Bharat / state

बिहार के औरंगाबाद में वोटिंग के दौरान हिंसा, युवक का सिर फोड़ा

औरंगाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर युवक के साथ मारपीट की गई. आरोपियों ने हमला कर युवक का सिर फोड़ दिया.

bihar election 2025 voting youth beaten up by goons at polling booth in Aurangabad
बिहार के औरंगाबाद में वोटिंग के दौरान हिंसा, युवक का सिर फोड़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले में मंगलवार को मतदान की हिंसा की घटना हुई. यहां सदर विधानसभा क्षेत्र के रायपुरा गांव में मतदान केंद्र पर वोट करने के युवक से मारपीट की गई. जिससे युवक बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके सिर से खून बह रहा था. घायल युवक ने गांव के ही लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है. यह घटना सदर विधायक आनंद शंकर के गांव की है. मामले में पूर्व सांसद सुशील सिंह ने कार्रवाई की मांग की है.

इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे घायल युवक ने बताया कि जब वह औरंगाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र के रायपुरा स्थित बूथ पर मतदान करने के बाद बाहर आया, तो कुछ युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. वहीं बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य युवकों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और उन्हें भी घायल कर दिया.

स्थानीय पुलिस अधिकारी
स्थानीय पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

हालांकि, युवक की पिटाई क्यों की गई, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है. मगर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मनपसंद प्रत्याशी को वोट नहीं देने से नाराज आरोपियों ने युवक की पिटाई की.

पूर्व सांसद ने की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग: हिंसा की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान आनंद शंकर के गांव में वोटिंग को लेकर मारपीट की हुई. घटना काफी चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है और मांग की गई है कि इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

वहीं, इस संबंध में औरंगाबाद सदर के एसडीपीओ-01 संजय कुमार पांडे ने बताया कि उन्हें इस तरह की घटना की कोई जानकारी नहीं है.

