बिहार के भीमबांध में 20 साल बाद हुई वोटिंग, ग्रामीणों ने कहा- 'अब डर नहीं, खुशी है'

मुंगेर के नक्सल प्रभावित भीमबांध में 2005 में एसपी सुरेंद्र बाबू और 7 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया था.

Bihar Election 2025 voting held in Bhimbandh in Munger after two decades villagers happy
बिहार के नक्सल प्रभावित भीमबांध क्षेत्र में 20 साल बाद वोटिंग हुई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 3:53 PM IST

रिपोर्ट: प्रिंस दिलखुश

मुंगेर: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. वहीं, मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित भीमबांध क्षेत्र में दो दशकों में पहली बार मतदाताओं ने वोट डाला. इसी क्षेत्र में 2005 में एसपी सी. सुरेंद्र बाबू और सात पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया था. तब से यहां मतदान नहीं होता था, लेकिन इस बार क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली हुई.

मुंगेर के भीमबांध में 20 साल बाद पहला वोट : 6 नवंबर को मतदान के दौरान भीमबांध के लोगों में उत्साह देखा गया. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीआरपीएफ) की भारी तैनाती के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सात मतदान केंद्र फिर से खोले गए और मतदान प्रक्रिया सुचारू ढंग से चली.

भीमबांध में 20 साल बाद हुई वोटिंग (ETV Bharat)

भीमबांध में फिर लौटी लोकतंत्र की आवाज : यहां आये दिन नक्सलियों की गतिविधियां देखी जाती थीं. जिस कारण चुनाव आयोग द्वारा इस क्षेत्र में चुनाव के समय मतदान केंद्र को हटा दिया गया था, और यहां से लगभग 16 किलोमीटर दूर गंगटा के गायहाट में मतदान केंद्र बनाया गया, लेकिन गांव से 16 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र स्थापित किये जाने से लोगो में मतदान को लेकर कोई रुचि नहीं रह गई थी, कारण कई थे. जंगल और सुदूर क्षेत्र होने के कारण यहां यातायात की कोई व्यवस्था नहीं थी. लोग अपने दिनचर्या का कार्य करने के अलावे किसी और काम को महत्व नहीं देते थे. माहौल भी भयभीत करने वाला होता था.

सेक्टर मजिस्ट्रेट ने की पुष्टि : सेक्टर मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने पुष्टि की कि क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है. उन्होंने कहा, "इस इलाके में 20 साल बाद मतदान हो रहा है और ग्रामीणों में खुशी साफ देखी जा सकती है. केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त जारी है."

voting in Bhimbandh
सीआरपीएफ की तैनाती में वोटिंग (ETV Bharat)

भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरुकता अभियान : मतदान केंद्र पर मौजूद एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने क्षेत्र के मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए काम किया है. अधिकारी ने बताया, "हमने लोगों को आश्वस्त किया कि वे बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकते हैं. मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरुकता अभियान चलाए गए."

ग्रामीणों ने कहा- 'अब डर नहीं, खुशी है' : तारापुर निर्वाचन क्षेत्र के वन विभाग विश्राम गृह स्थित मतदान केंद्र संख्या 310 पर 374 पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया, जिसमें 170 महिलाएं हैं. 81 वर्षीय मतदाता विष्णु देव सिंह ने चुनाव आयोग और सरकार का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने 20 साल बाद अपना वोट डाला. उन्होंने कहा कि 'वोट डाल कर अच्छा लग रहा है, इलाके में अब डर नहीं, खुशी है'

voting in Bhimbandh
ग्रामीणों ने कहा, अब डर नहीं खुशी है (ETV Bharat)

'हमारे गांव में 20 साल बाद वोटिंग हो रही' : वहीं ग्रामीण विष्णु देव ने कहा, "2005 से पहले हम अपने गांव में ही वोट डालते थे, लेकिन नक्सली घटनाओं के कारण मतदान केंद्र लगभग 16 किलोमीटर दूर कर दिए गए थे. बुजुर्ग और महिला मतदाताओं के लिए इतनी दूर जाना मुश्किल था. आज दो दशक बाद हमारे गांव में मतदान हुआ है, हम बहुत खुश हैं."

सीआरपीएफ डीआईजी का बयान : वहीं, सीआरपीएफ के डीआईजी संदीप सिंह ने कहा कि आज इस भीमबांध क्षेत्र में शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान संपन्न कराया जा रहा है. आज जो हम लोग सभी भीमबांध में खड़े हैं, इस जगह पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथ बनाया गया है. मतदाताओं में काफी उत्साह है. 80% से ज्यादा लोगों ने बूथ पर आकर मतदान किया है.

voting in Bhimbandh
संदीप सिंह, सीआरपीएफ के डीआईजी (ETV Bharat)

''इस जगह पर फोर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है. इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने में स्थानीय पुलिस, राज्य पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा. इन्होंने काफी ऑपरेशन किया है और इसके चलते शांति स्थापित हो पाई. 2000 के बाद 2025 में यहां चुनाव को लेकर मतदान केंद्र बनाया गया, जहां पर निष्पक्ष वोटिंग का माहौल है और लोग पंक्तिबद्ध होकर के अपना वोट डाल रहे हैं.'' - संदीप सिंह, सीआरपीएफ के डीआईजी

voting held in Bhimbandh
भीमबांध में 20 साल बाद हुई वोटिंग (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया : पहली बार मतदान करने वाले 18 वर्षीय बादल प्रताप ने कहा, "20 साल बाद हमारे गांव में वोटिंग हो रही है. हमें खुशी है कि हम आखिरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले पा रहे हैं." एक अन्य ग्रामीण दिलखुश ने कहा कि ''मतदान केंद्रों की वापसी से न सिर्फ लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय विकास और शिक्षा के अवसर भी खुलेंगे.'' एक अन्य निवासी नीलम देवी ने कहा, "पहले हमें वोट डालने के लिए जंगल पार करना पड़ता था. अब मतदान केंद्र पास में है, जहां हम आसानी से जा सकते हैं. व्यवस्था भी अच्छी की गई है, अब हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं."

एक अन्य ग्रामीण ने कहा, "पहले हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब शांति है. सुरक्षा शिविर और सरकारी सुविधाओं ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है. हम जंगल में शांति से रह रहे हैं और छोटे-बड़े सभी खुशी-खुशी मतदान कर रहे हैं."

ETV Bharat Logo

