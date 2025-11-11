ETV Bharat / state

कटिहार में दिव्यांग बहनों ने पहली बार डाला वोट, तस्वीरों में देखें लोकतंत्र की खूबसूरती

बिहार चुनाव को लेकर दूसरे फेज में आज वोटिंग हुई. कटिहार से ऐसी तस्वीरें सामने आईं हैं, जो लेकतंत्र की खूबसूरती को दिखा रही हैं.

Bihar Election 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 5:42 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 6:18 PM IST

कटिहार: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कटिहार जिले में मतदान जोरों से किया गया. दोपहर 3 बजे तक कुल 63.80 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. सुबह 11 बजे तक यह आंकड़ा 31 प्रतिशत था. धूप बढ़ने के साथ मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई, जो लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है.

प्राणपुर में सबसे तेज मतदान गति: सुबह 9:30 बजे तक जिले में 13.77 प्रतिशत मतदान हुआ था. प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान की रफ्तार सबसे अधिक रही, जहां 11 बजे तक 34.57 प्रतिशत वोट पड़े. जिले की सात विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक औसतन 30.83 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. मतदाताओं में उत्साह साफ दिखाई दिया.

कटिहार में मतदान (ETV Bharat)

दिव्यांग बहनों ने पहली बार डाला वोट: कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 35 पर एक प्रेरक दृश्य देखने को मिला. उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल मोरसंडा में बौनापन से पीड़ित दो सगी बहनें पूजा कुमारी और राखी कुमारी ने पहली बार मतदान किया. बहनों ने कहा कि बिहार को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने वोट डाला. यह घटना मतदान के महत्व को दिखाती है.

Bihar Election 2025
दिव्यांग बहनों ने पहली बार डाला वोट (ETV Bharat)

लोकतंत्र का महापर्व शुरू: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कटिहार में मतदान सुबह से शुरू हो गया. जिले की सात सीटों पर वोटिंग की गई. यह दिन सिर्फ एक सामान्य सुबह नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जीत का पर्व है. मतदान केंद्र सजे हुए हैं और मतदाता भविष्य निर्धारित करने के लिए उत्साहित हैं. हर वोट राज्य की दिशा तय करेगा.

Bihar Election 2025
दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम (ETV Bharat)

चुनाव आयोग की पूरी तैयारी: चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने सात विधानसभा सीटों के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए थे. ईवीएम, वीवीपेट और चुनाव सामग्री लेकर कर्मी सुबह समय से रवाना हुए थे. अलग-अलग काउंटर बनाए गए थे. डीएम ने कर्मियों को निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्देश दिया था, जिसमें मॉक ड्रिल और वेबकास्टिंग शामिल था.

सभी बूथों पर अर्द्धसैनिक बल तैनात: सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. सभी मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बल की 79 कंपनियां लगाई गई. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला. बूथों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध थी. वाहनों में जीपीएस लगाकर कर्मियों को भेजा गया था. बिहार पुलिस और सशस्त्र बल भी तैनात रहे.

20.79 लाख मतदाता, विशेष बूथ शामिल: जिले में कुल 2541 मतदान केंद्र बनाए गए थे. इनमें 21 महिला मतदान केंद्र, एक युवा केंद्र और सात दिव्यांग केंद्र थे. कुल 20,79,464 मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, जिनमें 10,93,818 पुरुष और 9,85,615 महिलाएं हैं. बलरामपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं, जबकि कटिहार सदर में सबसे कम.

Last Updated : November 11, 2025 at 6:18 PM IST

VOTING IN KATIHAR
SEVEN ASSEMBLY SEATS IN KATIHAR
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
VOTING IN BIHAR
BIHAR ELECTION 2025

