चुनाव से पहले मुकेश सहनी की VIP में भगदड़! इन नेताओं ने थाम लिया कमल

वीआईपी और आरजेडी को बड़ा झटका लगा है. वीआईपी प्रदेश प्रवक्ता और आरजेडी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बीजेपी में शामिल हो गईं.

मुकेश सहनी को झटका (दिलीप जायसवाल एक्स अकाउंट)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही नामांकन का दौर जारी है. लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वहीं आरजेडी में भी विवाद की स्थिति बनी हुई है. इस बीच बीजेपी ने वीआईपी और आरजेडी को बड़ा झटका दिया है.

मुकेश सहनी को झटका: VIP के प्रदेश प्रवक्ता और जिला पार्षद राजेश सहनी, बिट्टू पासवान और पूर्व मुखिया राजेश प्रजापति सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता की शपथ दिलाई और उनका स्वागत किया. सोशल मीडिया एक्स पर दिलीप जायसवाल ने पोस्ट करते हुए सभी का स्वागत किया है. साथ ही सभी वीआईपी नेताओं की तस्वीर भी साझा की है.

चुनाव से पहले महागठबंधन को झटका (दिलीप जायसवाल एक्स अकाउंट)

"VIP पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सहनी जी, VIP पार्टी के वरिष्ठ नेता बिट्टू पासवान और पूर्व मुखिया और VIP पार्टी के नेता राजेश प्रजापति को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई. मैं सभी साथियों का भाजपा परिवार में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं."- दिलीप जायसवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

तेजस्वी को भी बड़ा झटका: वहीं बीजेपी ने तेजस्वी को भी बड़ा झटका दिया है. RJD की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय पान महासंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हीरामनी तांती जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई है.

चुनाव से पहले महागठबंधन को झटका (दिलीप जायसवाल एक्स अकाउंट)

बिहार में दो चरणों में चुनाव : बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों (6 नवंबर और 11 नवंबर) में है. पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा. कुल 243 सीटों पर वोटिंग होगी. इसमें 203 सामान्य सीटें, जबकि 40 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 2 सीटें हैं. वहीं सीट बंटवारे को लेकर अभी तक मुकेश सहनी की नाराजगी दूर नहीं हुई है.

BIHAR ELECTION 2025

