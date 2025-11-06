ETV Bharat / state

'सोच-समझकर मतदान करें', वोट डालने के बाद मुकेश सहनी की जनता से अपील

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने परिवार के साथ दरभंगा में वोट डाला ( Photo- X/ @sonofmallah )

बिहार में बदलाव के लिए करें वोट: बाद में उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, मतदान जरूर करें. बिहार में बदलाव के लिए, बेहतर सरकार बनाने के लिए और बिहार की समस्याओं को दूर करने के लिए अपना वोट दें. आपका एक वोट, बिहार का भविष्य तय करेगा!

मतदाता सूची में विसंगतियों को लेकर सहनी ने कहा, "जनता लोकतंत्र की मालिक है. अगर विसंगतियां हैं, तो यह ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि जनता ही इस देश की मालिक है, इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें.

मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुकेश सहनी ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें. मतदाताओं से अपील करते हुए वीआईपी प्रमुख ने कहा कि आप अपने वोट का इस्तेमाल एक बेहतर बिहार, एक बेहतर सरकार बनाने के लिए करें.

दरभंगा : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह 11:00 बजे तक 121 सीटों पर 27.65% मतदान दर्ज किया गया. इससे पहले सुबह 9:00 बजे तक 13.13% मतदान हुआ. इस बीच, राज्य के तमाम नेता परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया. विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने दरभंगा में अपना वोट डाला. महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार सहनी परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे.

मुकेश सहनी की भावुक अपील : मतदान की पूर्व संध्या पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने फेसबुक लाइव सत्र में अपने समर्थकों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि "मेरे पास क्या नहीं था? मैं महंगी-महंगी कारों में घूमता था और बड़े घर में रहता था, लेकिन समाज सेवा के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया." उन्होंने कहा, "मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बच्चा कब बड़ा हो गया. पूरा बिहार मेरा परिवार है, और हम अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं."

तेजस्वी का भाजपा पर आरोप : मतदान की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी फेसबुक लाइव सत्र में बिहार के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता बिहार में वोट डालने के लिए लोगों को ट्रेन से भेज रहे हैं. उन्होंने कहा, "उन्होंने आने-जाने के टिकट हासिल कर लिए हैं. उन्होंने छठ के दौरान विशेष ट्रेनें नहीं चलाईं, लेकिन अब चला रहे हैं."

तेजस्वी ने मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की और कहा, "कृपया ध्यान दें - इन ट्रेनों में नकली मतदाता आ सकते हैं. भाजपा कई राज्यों में ऐसा करती है."

शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला : तेजस्वी ने शराबबंदी को लेकर भी नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "बिहार में शराबबंदी सिर्फ मजाक बनकर रह गई है. नकली और देशी शराब से कितने ही लोग मर चुके हैं, फिर भी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया. इसलिए आप लोग सोच-समझकर वोट करें."

तेजस्वी यादव ने कहा, "आज 121 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. हम बिहार की जनता से महागठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील करते हैं. हमारा लक्ष्य सिर्फ मुख्यमंत्री या मंत्री बनना नहीं, बल्कि एक बेहतर बिहार बनाना है."

बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इन जिलों में बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सिवान, वैशाली और समस्तीपुर हैं.

