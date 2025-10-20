ETV Bharat / state

हैट्रिक लगा चुके विनय बिहारी को OUT करने 'रण' में उतरे VIP कैंडिडेट, लौरिया सीट के लिए भरा पर्चा

बेतिया: पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया विधानसभा सीट (05) से विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के रण कौशल प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित बनाया है. उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है. नामांकन से पहले वह लौरिया स्थित अपने घर से विशाल जुलूस लेकर निकले, जो इलाके का भ्रमण करते हुए बेतिया कलेक्ट्रेट पहुंचे. नोमिनेशन के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है.

क्या होगी प्राथमिकता?: वीआईपी कैंडिडेट रण कौशल प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा. विकास से कोसों दूर लौरिया विधानसभा में विकास लाने का काम करूंगा. उन्होंने कहा कि हमारा विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है. वहां के लोगों को बाढ़ से कैसे मुक्ति मिले. अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले. शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो. पलायन रोकना और वहां के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना हमारी प्राथमिकता है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके.

लौरिया से रण कौशल प्रताप सिंह ने भरा पर्चा (ETV Bharat)

'लौरिया मेरा कर्मक्षेत्र': रण कौशल प्रताप सिंह ने लौरिया को अपना कर्मक्षेत्र बताया है. उन्होंने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने जो-जो योजना की बात की थी, उस योजना को एनडीए ने लागू किया. हमने सबसे पहले वृद्धा पेंशन के बारे में बात की. हमने रोजगार की बात की. हम नौकरी देने की. एनडीए हमारे मेनिफेस्टो को नकल कर रही है.