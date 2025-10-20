हैट्रिक लगा चुके विनय बिहारी को OUT करने 'रण' में उतरे VIP कैंडिडेट, लौरिया सीट के लिए भरा पर्चा
लौरिया से रण कौशल प्रताप सिंह ने महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है. उनका सामना बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी से होगा. पढ़ें..
Published : October 20, 2025 at 4:03 PM IST
बेतिया: पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया विधानसभा सीट (05) से विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के रण कौशल प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित बनाया है. उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है. नामांकन से पहले वह लौरिया स्थित अपने घर से विशाल जुलूस लेकर निकले, जो इलाके का भ्रमण करते हुए बेतिया कलेक्ट्रेट पहुंचे. नोमिनेशन के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है.
क्या होगी प्राथमिकता?: वीआईपी कैंडिडेट रण कौशल प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा. विकास से कोसों दूर लौरिया विधानसभा में विकास लाने का काम करूंगा. उन्होंने कहा कि हमारा विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है. वहां के लोगों को बाढ़ से कैसे मुक्ति मिले. अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले. शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो. पलायन रोकना और वहां के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना हमारी प्राथमिकता है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके.
'लौरिया मेरा कर्मक्षेत्र': रण कौशल प्रताप सिंह ने लौरिया को अपना कर्मक्षेत्र बताया है. उन्होंने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने जो-जो योजना की बात की थी, उस योजना को एनडीए ने लागू किया. हमने सबसे पहले वृद्धा पेंशन के बारे में बात की. हमने रोजगार की बात की. हम नौकरी देने की. एनडीए हमारे मेनिफेस्टो को नकल कर रही है.
"यहां की जनता का स्नेह और कार्यकर्ताओं का विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है. पिछले चुनाव में मुझे जीत नहीं मिली, लेकिन जनता का दिल जीतने में सफल रहा हूं. कार्यकर्ताओं का सम्मान और उत्साह बनाए रखना मेरी प्राथमिकता होगी."- रण कौशल प्रताप सिंह, वीआईपी प्रत्याशी, लौरिया
पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव: लौरिया विधानसभा क्षेत्र से 2020 में रण कौशल प्रताप सिंह ने बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ा था. जिस वजह से आरजेडी उम्मीदवार शंभू तिवारी हार गए थे. उसके पहले 2015 में आरजेडी के टिकट पर भी रण कौशल प्रताप सिंह लौरिया से चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर थे.
कौन-कौन हैं उम्मीदवार?: विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी रण कौशल प्रताप सिंह का सामना बीजेपी के विनय बिहारी से होगा. वह तीन बार चुनाव जीत चुके हैं. 2020 में उन्होंने आरजेडी के शंभू तिवारी को 29004 मतों के अंतर से हराया था.
