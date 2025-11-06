बिहार के इस गांव में 5 बजे तक नहीं पड़ा एक भी वोट, जानिये वजह
एक तरफ बिहार में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नालंदा के एक गांव में एक भी वोट नहीं पड़ा. पढ़ें..
Published : November 6, 2025 at 5:18 PM IST
नालंदा: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है. तमाम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन नालंदा जिले के डिहरी में अब तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है. लोगों ने फ्लाई ओवर के अंडर पास नहीं बनने की वजह से वोट बहिष्कार कर दिया है.
ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह प्रखंड हरनौत के डिहरी में फ्लाई ओवर के अंडर पास नहीं बनने से लोग नाराज हैं. मुसहरी गांव के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है. गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में स्थित बूथ संख्या 280 पर शाम के 5 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा है.
अंडरपास निर्माण की मांग: डिहरी पंचायत में कुल दो बूथ है, जहां 1500 मतदाता हैं लेकिन कोई भी वोट देने नहीं आया. ग्रामीणों ने बताया कि नेशनल हाईवे 20 पर फोर लेन का निर्माण हुआ है लेकिन मुसहरी गांव के पास अंडर पास नहीं बनाया गया है. जिस वजह से सड़क पार करने के लिए हमें तीन-चार किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है.
अपनी मांग पर अड़े ग्रामीण: ग्रामीणों ने बताया कि इसको लेकर पूर्व में भी कई जगह लिखित आवेदन दिया गया है. उसके बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. ऐसे में मजबूरन हमने निर्णय लिया है कि गांव का कोई भी शख्स वोट नहीं डालेगा.
"नेशनल हाईवे 20 पर फोर लाइन बनाया गया है लेकिन मुसहरी गांव के पास अंडर पास का निर्माण नहीं किया गया. तीन-चार किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद रोड को पार करना पड़ता है. कई बार लिखित आवेदन दे चुके हैं लेकिन कोई पहल नहीं हुई. ऐसे में वोट देने का क्या फायदा?"- ग्रामीण
बैरंग लौटे अधिकारी: मतदान केंद्र संख्या 280 में महिला-पुरुष मिलाकर कुल 715 वोट है. इसके बावजूद एक भी वोट नहीं पड़ने की खबर जैसे ही अधिकारियों को मिली, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट रंजीत कुमार गांव पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की. हालांकि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और वे बैरंग लौट गए.
"वोट बहिष्कार की सूचना मिलने के बाद हमलोग गांव गए थे. ग्रामीणों की बात सुनी और उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया लेकिन वे लोग अपनी जिद पर अड़े हैं."- रंजीत कुमार, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट
