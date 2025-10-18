'शक होने पर बुर्का उठाना होगा', बोले गिरिराज सिंह- सरकार बनी तो चुन-चुनकर घुसपैठियों को करेंगे डिपोर्ट
गिरिराज सिंह ने घुसपैठियों और बुर्के के बहाने आरजेडी-कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'शक होने पर बुर्का उठाना होगा'. पढ़ें..
Published : October 18, 2025 at 1:59 PM IST
बेगूसराय: बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुर्का को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मतदान केंद्र पर बुर्का उठाने में शर्म आती है, उन्हें एयरपोर्ट पर मुंह दिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है. गिरिराज ने कहा कि हमें अगर आपत्ति होगी तो बूथ पर जरूर बुर्का उठवाएंगे, क्योंकि यह देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा.
कांग्रेस-आरजेडी पर बोला हमला: पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के अंदर ये इंडी गठबंधन बिहार में लालू यादव और कांग्रेस घुसपैठियों के बल पर और घुसपैठियों को ही मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लिया है. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जब एनडीए की सरकार बनेगी, तब एक-एक को चुन-चुनकर बिहार से बाहर करेंगे. उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा.
बुर्का पर गिरिराज का बयान: गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में रहने का हक नहीं है. एसआईआर पर भी विपक्षी दलों के नेताओं ने इन लोगों के लिए ही हंगामा किया था और अब बुर्का पर हंगामा कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुर्का पर क्यों हंगामा हो रहा है, ये समझ से परे हैं. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर बुर्का उठाकर मुंह दिखाएंगे में जब दिक्कत नहीं होती है तो फिर बूथ पर बुर्का उठाने में क्यों शर्म आती है.? हमें शक होगा तो बुर्का उठवाएंगे.
"बुर्का पर हंगामा क्यों. कौन सा कानून, इस्लामिक कंट्री है क्या? ये बाबा साहेब के संविधान से चलता है और बाबा साहेब के संविधान से चलता है तो आधार कार्ड दिखाते हैं. कहां आधार कार्ड दिखाएंगे, पासपोर्ट बनाना होगा तो आधार कार्ड दिखाएंगे. एयरपोर्ट जाएंगे तो बुर्का उठाकर मुंह दिखाएंगे लेकिन बूथ पर बुर्का उठाने में शर्म आती है. हमें शक होगा तो बुर्का उठवाएंगे."- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री
'बुर्का उठवाकर पहचान करेंगे': गिरिराज सिंह ने कहा कि इस देश का संवैधानिक स्तर गिरा नहीं है. देश में संविधान से कानून चलता है. चुनाव संविधान के तहत होता है और संविधान ने अधिकार दिया है. अगर हमें शंका होगी को राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट बुर्का उठवाएंगे.
राहुल गांधी पर कसा तंज: वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नेपो ब्वॉय हैं. इन्हें क्या मतलब है दलित और महादलित से. ये तो अभी घूमने गए थे और घूम के आए हैं. वर्चुअल से कैंडिडेट ठीक कर रहे थे. ये नेपो ब्वॉय हैं, मतलब ललबबुआ मतलब बड़े बाप का बेटा.
सीएम उम्मीदवारी पर क्या बोले?: बीजेपी नेता ने दावा किया कि एनडीए में सब ठीक है और एकजुट होकर बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं. नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जैसे सभी एनडीए सांसदों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना, वैसे ही चुनाव के बाद सभी घटक दलों के विधायक मिलकर नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे.
2010 से बेहतर परिणाम आएगा: स्थानीय सांसद ने दावा किया कि बेगूसराय में सभी सातों सीटों पर एनडीए की जीत होगी. उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में न तो एकजुटता है और न ही नेता, नीति और नीयत ठीक है. लिहाजा इस बार हमलोग 2010 चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे.
