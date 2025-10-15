ETV Bharat / state

JDU के टिकट बंटवारे से समझिये.. बिहार में जीत हासिल करने का नीतीश का एक्शन प्लान

नीतीश कुमार ने पिछड़ा अति पिछड़ा समीकरण को साधने की कोशिश की है. कई नेता पुत्रों को भी मैदान में उतारा है.

BIHAR ELECTION 2025
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 15, 2025 at 6:30 PM IST

6 Min Read
पटना: नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पहले फेज के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. पार्टी की ओर से कुल 57 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है. नीतीश कुमार ने फिर से एक बार पिछड़ा अति पिछड़ा समीकरण को साधने की कोशिश की है. कई नेता पुत्रों को भी मैदान में उतारा है.

सिटिंग गेटिंग के फार्मूले पर टिकट: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं और टिकट बंटवारे में उनकी सक्रियता बढ़ गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ड्राइविंग सीट पर हैं और तमाम फैसले वही ले रहे हैं. जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो पहली सूची जारी की गई है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार अब समझौते के मूड में नहीं है और अपनी सीटिंग सीट वह किसी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है. नीतीश कुमार सिटिंग गेटिंग के फार्मूले के हिमायती रहे हैं.

लव कुश समीकरण पर नीतीश का दावा: पहले चरण के लिए नीतीश कुमार ने 57 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. नीतीश कुमार ने पारंपरिक तौर पर एक बार फिर लव कुश समीकरण को साधने की कोशिश की है. कुल मिलाकर डेढ़ दर्जन उम्मीदवार कोइरी और कुर्मी जाति से उतारे गए हैं. कोइरी जाति से 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, तो कुर्मी जाति के 10 नेता चुनाव के मैदान में है.

JDU के टिकट बंटवारे का मतलब समझिये (ETV Bharat)

दलितों के खाते में 12 टिकट: अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को भी नीतीश कुमार ने महत्व दिया है और आधा दर्जन टिकट अति पिछड़ा समुदाय के खाते में गई है. जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड ने दलित समुदाय के नेताओं को 12 टिकट दिए हैं. इसके अलावा भूमिहार जाति के साथ नेताओं को जदयू ने टिकट देने का काम किया है.

राजपूत जाति के पांच उम्मीदवारों को मैदान में उतर गया है. यादव और ब्राह्मण जाति से तीन-तीन टिकट दिए गए हैं. वैश्य समुदाय के चार नेताओं को टिकट मिला है.

नीतीश ने राजद विधायक को दिया टिकट: राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया है और परसा विधायक को जदयू में शामिल कर लिया है. परसा सीट पर नीतीश कुमार ने राजद विधायक छोटेलाल राय को उम्मीदवार बनाया है और वह सिंबल हासिल कर चुके हैं.

जदयू की सूची में परसा विधानसभा सीट पर छोटेलाल राय का नाम दिया गया है. लालू प्रसाद यादव के समधी और दरोगा राय के पुत्र चंद्रिका राय परसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाये बैठे थे. जनता दल यूनाइटेड ने चंद्रिका राय को टिकट नहीं दिया.

मैदान में कई नेता पुत्र: परिवारवाद की मुखालफत करने वाले नीतीश कुमार ने कई नेता पुत्रों को टिकट दिया है. तकरीबन आधे दर्जन नेता पुत्र चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं और पार्टी ने उन्हें सिंबल दे दिया है. कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर जदयू ने अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है. अतिरेक कुमार कांग्रेस नेता रह चुके अशोक राम के पुत्र हैं.

जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद दिनेश सिंह की पुत्री कोमल सिंह को गायघाट से उम्मीदवार बनाया गया है. कोमल सिंह की मां चिराग पासवान की पार्टी की सांसद वीणा देवी हैं. मांझी विधानसभा सीट पर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. जदयू नेत्री और पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पुत्र अभिषेक कुमार को चेरिया बरियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है.

57 में चार विधायकों का कटा टिकट: नीतीश कुमार ने चार विधायकों का टिकट काट दिया है. वारिसनगर से अशोक कुमार को टिकट नहीं दिया गया है तो बरबीघा से वर्तमान विधायक सुदर्शन का भी टिकट कट गया है. कुशेश्वरस्थान से विधायक अमन हजारी का टिकट भी काट दिया गया है. सकरा विधानसभा सीट से अशोक कुमार चौधरी का टिकट भी काट दिया गया है.

वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का मानना है कि नीतीश कुमार ने इस बार पुराने पैटर्न पर ही टिकट बांटने का काम किया है. नीतीश कुमार ने रिस्क लेने की कोशिश नहीं की है. एक ओर जहां लव कुश को नीतीश कुमार ने अधिक महत्व दिया है और आधार वोट को साधने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ अति पिछड़ा कार्ड भी खेला है.

"नीतीश कुमार ने दलितों को जहां मैदान में उतारा है, वहीं अगड़ी जाति के नेताओं को भी जगह दी है. नीतीश कुमार ने स्पष्ट संकेत भी दिया है कि वह किसी दबाव में झुकना और रुकने को तैयार नहीं है. वह अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं."- अरुण पांडे,वरिष्ठ पत्रकार

इन सीटों पर नए उम्मीदवार: जदयू ने 30 नए चेहरों को मौका दिया है. इनमें मधेपुरा से कविता साहा, कुश्वेवर स्थान से अतिरेक कुमार, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल, गायघाट से कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा से आदित्य कुमार, कांटी से अजीत कुमार, बरौली से मंजीत सिंह, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर से विकास कुमार, बड़हरिया से इंद्रदेव पटेल, एकमा से धूमल पटेल, मांझी से रणधीर सिंह, परसा से छोटेलाल राय, राजापाकर से महेंद्र राम, वारिसनगर से मांजरिक मृणाल के नाम शामिल हैं.

वहीं विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा, मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी शरीफ से श्याम रजक, मसौढ़ी से अरुण मांझी, संदेश से राधाचरण साह, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा, डुमरांव से राहुल सिंह, राजपुर से संतोष कुमार निराला, इस्लामपुर से रूहेल रंजन, बरबीघा से डॉ कुमार पुष्पंजय, जमालपुर से नचिकेता मंडल, खगड़िया से बब्लू मंडल, मटिहानी से राज कुमार सिंह और चेरिया बरियारपुर से अभिषेक कुमार का नाम शामिल हैं.

