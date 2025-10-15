ETV Bharat / state

JDU के टिकट बंटवारे से समझिये.. बिहार में जीत हासिल करने का नीतीश का एक्शन प्लान

पटना: नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पहले फेज के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. पार्टी की ओर से कुल 57 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है. नीतीश कुमार ने फिर से एक बार पिछड़ा अति पिछड़ा समीकरण को साधने की कोशिश की है. कई नेता पुत्रों को भी मैदान में उतारा है.

सिटिंग गेटिंग के फार्मूले पर टिकट: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं और टिकट बंटवारे में उनकी सक्रियता बढ़ गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ड्राइविंग सीट पर हैं और तमाम फैसले वही ले रहे हैं. जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो पहली सूची जारी की गई है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार अब समझौते के मूड में नहीं है और अपनी सीटिंग सीट वह किसी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है. नीतीश कुमार सिटिंग गेटिंग के फार्मूले के हिमायती रहे हैं.

लव कुश समीकरण पर नीतीश का दावा: पहले चरण के लिए नीतीश कुमार ने 57 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. नीतीश कुमार ने पारंपरिक तौर पर एक बार फिर लव कुश समीकरण को साधने की कोशिश की है. कुल मिलाकर डेढ़ दर्जन उम्मीदवार कोइरी और कुर्मी जाति से उतारे गए हैं. कोइरी जाति से 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, तो कुर्मी जाति के 10 नेता चुनाव के मैदान में है.

JDU के टिकट बंटवारे का मतलब समझिये (ETV Bharat)

दलितों के खाते में 12 टिकट: अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को भी नीतीश कुमार ने महत्व दिया है और आधा दर्जन टिकट अति पिछड़ा समुदाय के खाते में गई है. जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड ने दलित समुदाय के नेताओं को 12 टिकट दिए हैं. इसके अलावा भूमिहार जाति के साथ नेताओं को जदयू ने टिकट देने का काम किया है.

राजपूत जाति के पांच उम्मीदवारों को मैदान में उतर गया है. यादव और ब्राह्मण जाति से तीन-तीन टिकट दिए गए हैं. वैश्य समुदाय के चार नेताओं को टिकट मिला है.

नीतीश ने राजद विधायक को दिया टिकट: राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया है और परसा विधायक को जदयू में शामिल कर लिया है. परसा सीट पर नीतीश कुमार ने राजद विधायक छोटेलाल राय को उम्मीदवार बनाया है और वह सिंबल हासिल कर चुके हैं.

जदयू की सूची में परसा विधानसभा सीट पर छोटेलाल राय का नाम दिया गया है. लालू प्रसाद यादव के समधी और दरोगा राय के पुत्र चंद्रिका राय परसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाये बैठे थे. जनता दल यूनाइटेड ने चंद्रिका राय को टिकट नहीं दिया.

मैदान में कई नेता पुत्र: परिवारवाद की मुखालफत करने वाले नीतीश कुमार ने कई नेता पुत्रों को टिकट दिया है. तकरीबन आधे दर्जन नेता पुत्र चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं और पार्टी ने उन्हें सिंबल दे दिया है. कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर जदयू ने अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है. अतिरेक कुमार कांग्रेस नेता रह चुके अशोक राम के पुत्र हैं.