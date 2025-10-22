'जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी और 30 हजार रुपये सैलरी', तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा हमारी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को स्थाई नौकरी और 30 हजार रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी.
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है. बुधवार को तेजस्वी यादव ने दो बड़ी घोषणा की है. उन्होंने बिहार की जीविका दीदी और संविदा पर काम करने वाले कर्मियों को सरकार बनने पर सरकारी कर्मी का दर्जा देने की घोषणा की है.
10 हजार में रोजगार पर सवाल: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार बदलने का समय आ गया है. बिहार में पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई और कार्रवाई वाली सरकार की जरूरत है. इसी को लेकर हम लोगों ने जो घोषणाएं की थी उसी का नकल बिहार की सरकार ने किया. माई बहिन मान योजना की हमने बात की. इसी से परेशान होकर सरकार ने महिलाओं को ₹10000 रोजगार के लिए दिया है. 10000 में बिहार की महिलाएं कौन-सा रोजगार करेंगी यह अमित साह बता सकते हैं?
जीविका दीदी को सरकारी कर्मी का दर्जा: तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम बिहार के हर उस परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे जिसके परिवार में सरकारी नौकरी किसी को नहीं है. यह काम सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर ही होगी.
"जीविका दीदी के साथ जितना अन्याय बिहार सरकार ने किया है उतना कहीं नहीं हुआ होगा. जब हम बिहार में दौरा कर रहे थे जीविका दीदी की टीम आकर अपना मेमोरेंडम देती थी और अपना दुख व्यक्त करती थी. उन्हीं लोगों की पीड़ा को देखते हुए हम लोगों ने अध्ययन किया और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि CM (कम्युनिटी मोबिलाइजर) जीविका दीदी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे और उनका वेतन ₹30000 करेंगे. "- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
जीविका दीदी का लोन माफ: जीविका दीदी की खुशहाली के लिए ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उनकी सरकार बनते ही इन लोगों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध किया जाएगा. दिन रात जीवित दीदी मेहनत करती हैं और इस महंगाई में उन लोगों को कुछ नहीं मिलता इसीलिए ₹2000 रु अतिरिक्त भत्ता इनको दिया जाएगा.
"जीविका दीदियों ने अभी तक जितना बैंक से लोन लिया है, उनकी सरकार बनने पर इंटरेस्ट सहित पूरा लोन माफ कर दिया जाएगा. ऊपर से 5 लाख तक का इन लोगों को बीमा सरकार मुफ्त करवाएगी."-तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
महिलाओं को ₹2500 प्रति महीना: माई बहिन मान योजना का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर बिहार में महिलाओं को माई बहिन मान योजना के तहत प्रति माह ढाई हजार रुपए दिया जाएगा. माई बहिन मान योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके पास मकान नहीं है अन्य नहीं है और आमदनी नहीं है इसके लिए सरकार महिलाओं के लिए व्यवस्था करेगी.
बिहार में संविदा कर्मियों का शोषण: बिहार के संविदा कर्मियों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इनका बिहार में शोषण हो रहा है. संविदा कर्मी सभी काम करते हैं लेकिन इनको परेशान किया जा रहा है. इनसे आउटसोर्सिंग का सारा काम करवाया जा रहा है. बिना कारण बताए इन लोगों की सेवा कभी भी खत्म करने का नोटिस दे दिया जाता है. वेतन से हर महीने 18% जीएसटी काटा जाता है.
जो महिला कर्मी हैं, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है. जॉब सिक्योरिटी और वेतन सिक्योरिटी इन संविदा कर्मियों के पास नहीं है. बेल्ट्रॉन एवं अन्य एजेंसी के माध्यम से देर से 2 लाख संविदा कर्मियों की सेवा सरकार लेती है. हमने घोषणा की है कि इस प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मी को स्थाई नौकरी की जाएगी. बेल्ट्रॉन एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से जो भी संविदा कर्मी बहाल किए गए हैं उनकी नौकरी स्थाई की जाएगी.
संविदा कर्मी के साथ अन्याय: तेजस्वी यादव में आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों की कमीशन खोरी के कारण जिन एजेंसियों के माध्यम से इन लोगों की भर्ती की जाती है उसमें प्रतिकर्मी के हिसाब से जितना वेतन तय किया जाता है उसमें कमीशन काटकर इन लोगों को वेतन दिया जाता है. इन लोगों के वेतन के नाम पर जो कमीशन खोरी हो रही है वह सरकार में बैठे भ्रष्टाचारी कर रहे हैं. संविदा के आधार पर नौकरी करने वाले कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा.
20 महीने में वादा पूरा: नियोजित शिक्षक पर तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए. जब हम यह मांग उठाते थे तब सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि यह संभव है लेकिन 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में जितने भी नियोजित शिक्षक बिहार में 4.50 लाख थे, उसे हमने राज्यकर्मी का दर्जा दिया.
तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो वादा किया वह पूरा किया. तेजस्वी जो कहता है वह करता है. बिहार सरकार ने अभी तक 7 लाख करोड़ से अधिक की घोषणा कर दी है जबकि वेतन 3 लाख करोड़ से कुछ अधिक है. आखिर बिहार सरकार यह कहां से पूरा करेगी इसपर कुछ नहीं बोला जा रहा. हम वादा कर रहे हैं कि जो हमने घोषणा की है वह पूरा करेंगे. 14 नवंबर तक का इंतजार कीजिए 20 दिनों में इस पर काम शुरू होगा और 20 महीने में इसे पूरा कर दिया जाएगा.
कौन होती है जीविका दीदी?: बिहार की ओर से एक योजना चलाई जाती है, जिसका जीविका योजना नाम है. यह योजना 2006 में शुरू की गई थी, जिसे विश्व बैंक के मदद से बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाया जाता है. इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाता है.
