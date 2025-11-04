रीतलाल के लिए लालू का प्रचार करना तेजप्रताप को नहीं आया रास, बोले- 'अंत तय'
तेजप्रताप यादव ने पहली बार पिता लालू के खिलाफ बयान दिया. आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव के पक्ष में प्रचार करना उन्हें पसंद नहीं आया.
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. दल के नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. वहीं आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमला बोला है. इतना ही नहीं उन्होंने पहली बार पिता लालू के खिलाफ भी बोला है.
तेजप्रताप का तेजस्वी पर हमला: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव के बारे में कहा, "अभी वो बच्चा है. चुनाव के बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे. वो हमारे क्षेत्र में गए तो हम भी उनके क्षेत्र में चले गए. फिर जाएंगे राघोपुर."
'क्रिमिनल का अंत हुआ है': लालू प्रसाद यादव के द्वारा दानापुर से रीतलाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पर उन्होंने कहा कि क्रिमिनल का अंत हुआ है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है. क्रिमिनल का कुछ नहीं होने वाला है. अमित शाह के द्वारा यह कहे जाने पर कि लालू यादव का परिवार एक कंपनी है. उन्होंने कहा जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए क्या फर्क पड़ता है.
महुआ से जीत का दावा: तेजप्रताप यादव ने साफ-साफ कहा कि चुनाव प्रचार करने से तेजस्वी को कोई फायदा नहीं है. उन्होंने तेजस्वी द्वारा महुआ जाकर प्रचार करने पर जमकर निशाना साधा है. कुल मिलाकर देखें तो तेजप्रताप चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महुआ गए हैं. वह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने तेजस्वी सहित लालू यादव पर भी तंज कसा.
महुआ विधानसभा सीट: तेजप्रताप यादव खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर महागठबंधन से राजद के मुकेश रोशन, एनडीए के लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह और AIMIM के अमित कुमार चुनावी मैदान में हैं. जन सुराज से इंद्रजीत प्रधान को उम्मीदवार बनाया गया है. कुल मिलाकर यहां 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है.
लालू ने किया था रोड शो: राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में अपने कैंडिडेट रीतलाल यादव के लिए सोमवार को वोट मांगा था. उन्होंने रोड शो किया और लोगों से आरजेडी प्रत्याशी को जिताने की अपील की थी. तेजप्रताप ने इसी पर तंज कसा है और इशारों-इशारों में रीतलाल के जरिए पिता लालू पर हमला किया है.
