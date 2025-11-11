गया के नक्सल प्रभावित इमामगंज में बेखौफ होकर मतदान कर रहे लोग, मुस्लिम क्षेत्रों में भी दिखा उत्साह
बिहार के गयाजी जिले में वोटिंग को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा. नक्सल प्रभावित इमामगंज क्षेत्र में लोग बेखौफ होकर मतदान कर रहे हैं.
गयाजी: बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग जारी है. सुबह 9 बजे तक औसत 14.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. गयाजी जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी जोश दिखा. यहां वोटर भयमुक्त वातावरण में मतदान कर रहे हैं.
वहीं मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पोलिंग बूथों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी इमामगंज एसडीपीओ कमलेश कुमार खुद कर रहे हैं. उन्होंने मतदान केंद्रों का जायजा लिया और पुलिस बलों को लगातार निर्देश दे रहे हैं. एसडीपीओ कमलेश कुमार ने कहा, शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हो रहा है.
पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से निगरानी: उन्होंने कहा कि इमामगंज नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में कराया जा रहा है. सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात हैं. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. नक्सल क्षेत्र होने के कारण जगह-जगह पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. साथ ही पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है. मतदाताओं में काफी उत्साह है और लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.
गयाजी जिले के नक्सल क्षेत्र इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखा गया. सुबह 7:00 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें मतदान केंद्रों पर दिखने को मिलने लगी थीं. यहां भी चुनाव आयोग की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से मॉडल बूथ बनाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदान को लेकर उत्साह: गया के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला. पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. करीमगंज में स्थित गया हाई स्कूल में में 4 बूथ बनाए गए हैं जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. यहां वोट देने पहुंचने वालों में हर उम्र के मतदाता मौजूद नजर आए. यहां पहली बार वोट देने वाले मतदाओं ने कहा कि बिहार में अच्छी सरकार बने जो हमें रोजगार दे.
टोटो रिक्शा में भर-भर कर आ रहे मतदाता: करीमगंज बूथ पर मतदाताओं के लिए टोटो रिक्शा यानी ई-रिक्शा की भी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर है. 4 बूथों के लिए 50 से अधिक टोटो रिक्शा चल रहे हैं, जो मतदाताओं को उनके घरों से लेकर बूथ पर पहुंच रहे हैं और फिर वहां से वो उन्हें उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं.
गया हाई स्कूल बूथ पर मौजूद एक वोटर ने कहा कि लोगों में काफी उत्साह है, उसकी दो-तीन वजह हैं जिसको लेकर लोग अपने मतदान से पीछे नहीं रह रहे हैं. उनका मानना है कि मुस्लिम समाज में मतदाता पुनरीक्षण के कार्य को लेकर गलतफहमी भी पैदा हुई हैं. लोगों में एक मैसेज गया कि अगर वह वोट नहीं करेंगे तो उनका नाम हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, इसलिए मुस्लिम प्रवासी मजदूर भी अपने खर्च पर वोट देने पहुंचे हैं.
उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का दूसरा यह भी कारण है कि अभी त्योहार गुजारा है और लोग वापस नहीं गए हैं. उन लोगों की भी भीड़ बूथों पर है.
18 प्रतिशत मुस्लिम आबादी: गयाजी जिले में लगभग 18 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, यहां कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है. गयाजी जिले में कुल 10 सीटें हैं. इनमें- बेलागंज, गया टाउन, बोधगया, टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी (SC), अतरी, इमामगंज (SC), गुरुवा और वजीरगंज शामिल हैं.
पूरे जिले में सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है. जहां पर महिला फोर्स को भी लगाया गया है और वहां पर महिला पुलिसकर्मी नकाबपोश मुस्लिम महिलाओं की पहचान आईडी कार्ड से सत्यापित कर रही हैं और फिर वो मतदान कर रही हैं.
