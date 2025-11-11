ETV Bharat / state

गया में 15 बूथों पर EVM में आई तकनीकी खराबी, वोटर बोले- पहले मतदान फिर जलपान

बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हो रहा है. जिसमें गया जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र हैं.

Bihar Election 2025 Second Phase Voting EVM glitches reported at several polling boots in Gaya
गया में वोटिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 9:42 AM IST

3 Min Read
गयाजी: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में गया जिले की 10 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई. बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से ही कतार में लगे दिखे. इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में 29 लाख से अधिक वोटर हैं. गयाजी के बूथों पर अभी तक शांतिपूर्ण वोटिंग की खबर है.

हालांकि, गया के 15 बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना के बाद उन सभी जगहों पर ईवीएम बदली गई है. गयाजी के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि लगभ 15 ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आई थी, उन सभी मशीनों को बदल दिया गया है, शांति पूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही है. उन्होंने कहा कि लोग बेफिक्र होकर मतदान करें.

गया में वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर लाइन में खड़े वोटर
गया में वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर लाइन में खड़े वोटर (ETV Bharat)

गयाजी टाउन विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र अग्रवाल ने गया कॉलेज में बने आदर्श बूथ केंद्र पर वोटिंग की. उन्होंने अपनी जीत का दावा किया और कहा कि विकास के मुद्दे और साफ छवि पर लोग उनके पक्ष में खड़े हुए हैं.

गया जिले की 10 सीटें- बेलागंज, गया टाउन, बोधगया, टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी (SC), अतरी, इमामगंज (SC), गुरुवा और वजीरगंज.

गया में वोटिंग करने के बाद उंगली पर स्याही का निशान दिखाते मतदाता
गया में वोटिंग करने के बाद उंगली पर स्याही का निशान दिखाते मतदाता (ETV Bharat)

इन 10 विधानसभा सीटों पर कुल 29 लाख 69 हजार 435 मतदाता हैं. इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15 लाख 63 हजार 126 है, जबकि 14 लाख 62 सौ 73 महिला वोटर हैं. वहीं अन्य मदाताओं की संख्या 36 है.

10 सीटों पर 127 प्रत्याशी : गया जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए कुल 127 प्रत्याशी मैदान में है. इसमें 44 निर्दलीय प्रत्याशी है. कई ऐसे प्रत्याशी हैं, जिन्होंने पिछली बार चुनाव जीता था और इस बार फिर से मैदान में है. ऐसे प्रत्याशियों की संख्या 8 है. जीते हुए प्रत्याशी फिर से मैदान में हैं. आज इनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी.

गया में वोटिंग
गया में वोटिंग (ETV Bharat)

गया में 3866 पोलिंग बूथ: गया जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3866 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. सभी बूथों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है. अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है. फिलहाल वोटर शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं. संवेदनशील स्थानों पर पैरा मिलिट्री फोर्सेज लगातार निगरानी रख रही है. वहीं, चुनाव को लेकर गश्त वाहन से भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

गया में वोटिंग
गया में वोटिंग (ETV Bharat)

पहले मतदान फिर जलपान : गया शहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 41 पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है. यहां वोट देने आए मतदाताओं ने बताया कि पहले मतदान फिर जलपान, सोचकर यहां आए हैं. अच्छी सरकार बने इसे लेकर वोट कर रहे हैं. विकास मुख्य मुद्दा है. हम लोग ऐसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं, जिससे क्षेत्र को लाभ हो.

वोट करने के बाद एक युवती साक्षी कुमारी ने बताया कि हम लोग राज्य के विकास को लेकर वोट किए हैं. राज्य का विकास हो, इसी तरह के मुद्दे पर वोट दिए. काफी खुशी हुई है. पहले मतदान फिर जलपान सोचकर हमने वोट किया है.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार, जानिए हर एक डिटेल

