मतदान से ठीक पहले 23 लाख रुपये कैश बरामद, हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार

23 लाख रुपये कैश बरामद: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुल 23 लाख 71 हजार 530 रुपये कैश बरामद हुआ है. इसके अलावे एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 एटीएम कार्ड, कई बैकों के चेक बुक, एक मोबाइल फोन, सोना 448.74 ग्राम और चांदी 379.70 ग्राम बरामद किया गया है. बरामद सामानों की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचित किया गया है.

सोनपुर में पुलिस का एक्शन: गुप्त सूचना के आधार पर सोनपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में नयागांव थाना पुलिस टीम और सीएपीएफ ने संयुक्त रूप से राजापुर निवासी विक्की कुमार के घर पर छापेमारी की. जहां से भारी मात्रा में नकदी, सोना-चांदी के आभूषण और एक अवैध हथियार बरामद किया गया है.

हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार: छापेमारी की जानकारी सारण एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यह राशि और अन्य सामग्री बरामद की गई है. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और नयागांव थाने में मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच की जा रही है कि यह पैसा कहां और किस मद का है?

"नयागांव थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए राजापुर निवासी विक्की कुमार के घर से 23,71,530 रुपये नगद, एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों के चेकबुक, एक मोबाइल, 485.74 ग्राम सोना एवं 339.70 ग्राम चांदी बरामद किया. इस संबंध में नयागांव थाना कांड संख्या-210/25 दर्ज कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है."- सारण पुलिस

23 लाख रुपये कैश बरामद (ETV Bharat)

6 नवंबर को मतदान: सारण जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर यानी गुरुवार को वोट डाले जाएंगे. 2020 चुनाव में 7 सीटों पर महागठबंधन और 3 पर एनडीए को जीत मिली थी. इनमें सोनपुर, परसा, गरखा, मढ़ौरा, बनियापुर और एकमा में आरजेडी और मांझी में सीपीएम को कामयाबी मिली थी. वहीं तरैया, छपरा और अमनौर पर बीजेपी का कब्जा है.

