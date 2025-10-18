ETV Bharat / state

भागलपुर से रोहित पांडे और गोपालपुर से बुलो मंडल ने किया नामांकन, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे गोपाल मंडल

भागलपुर से बीजेपी प्रत्याशी रोहित पांडे और गोपालपुर से जदयू प्रत्याशी बूलो मंडल ( ETV Bharat )

गोपालपुर से जदयू के बूलो मंडल: गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने शुक्रवार को ही जदयू प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. नामांकन के दौरान उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे. बता दें कि इस सीट से इसबार गोपाल मंडल का टिकट कट गया है. गोपाल मंडल अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. गोपालपुर से ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रंगरा प्रमुख मोती यादव ने भी नामांकन किया.

अश्वनी चौबे के बेटे मैदान में: इधर, भागलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी से बगावत कर निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे शनिवार को नामांकन करेंगे. सीएमएस स्कूल में रोड शो फिर देर दोपहर नामांकन करेंगे. टिकट नहीं मिलने से अर्जित शाश्वत की नाराजगी खुलकर सामने आयी है, जबकि भाजपा ने अश्वनी चौबे को बीजेपी का स्टार प्रचारक बनाया है. इधर अर्जित शाश्वत चौबे बीजेपी प्रत्याशी रोहित पांडे के खिलाफ उतर रहे हैं.

भागलपुर से बीजेपी के रोहित पांडे: भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे ने नामांकन दाखिल किया. रोहित पांडे ने कहा कि इस बार भाजपा भागलपुर विधानसभा में भी परचम लहराएगी. बताया कि वोटों के बिखराव को रोकने के लिए हर एक कार्यकर्ता से डोर टू डोर जाकर बातचीत करेंगे. पार्टी में कोई भी बागी नहीं है. सभी अनुशासन को मानने वाले कार्यकर्ता हैं.

भागलपुर: बिहार चुनाव 2025 को लेकर पहले फेज का नामांकन समाप्त हो गया है. दूसरे फेज का नामांकन 20 अक्टूबर तक होगा. भागलपुर के सभी विधानसभा बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज और नाथनगर में दूसरे फेज में वोटिंग होगी. इसको लेकर शनिवार को कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया.

नामांकन स्थल पहुंचे बूलो मंडल (ETV Bharat)

"गोपालपुर में विकास की रफ्तार को तेज करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार फिर से सुशासन और स्थिर सरकार के पक्ष में मतदान करेगी." -बुलो मंडल, जदयू प्रत्याशी, गोपालपुर विधानसभा

गोपाल मंडल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे: गोपालपुर विधानसभा सीट पर जदयू के बागी गोपाल मंडल आज नामांकन करेंगे, साढ़े 9 बजे जुलूस निकाल कर एसडीओ कार्यालय पहुचेंगे. इसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे, जदयू से 4 बार से गोपालपुर विधानसभा से रहे विधायक इस बार जदयू ने नहीं दिया टिकट तो निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया है.यहा जदयू प्रत्याशी बुलो मंडल है, गोपाल मंडल के चुनाव मैदान में उतरने से ये हॉट सीट बन गया है. यहाँ मुकाबला चतुर्थकोनीय हो गया है. एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज और निर्दलीय प्रत्याशी किसके सर होगा ताज जनता करेगी फैसला.

बिहपुर जन सुराज के पवन चौधरी: बिहपुर विधानसभा से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पवन चौधरी ने भी नामांकन दाखिल किया. जनसुराज पार्टी के इस युवा प्रत्याशी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है. बिहार की राजनीति में अब नई सोच और पारदर्शिता लाने का समय आ गया है. संजीव पोद्दार ने भी बिहपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया.

नामांकन स्थल पर समर्थकों की भीड़ (ETV Bharat)

भागलपुर से कांग्रेक से अजीत शर्मा: भागलपुर विधानसभा सीट से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा आज नामांकन करेंगे. सुबह भागलपुर के गौशाला में सबसे पहले गौमाता की पूजा कर नामांकन रैली शुरू करेंगें. बूढ़ानाथ मन्दिर में पूजा अर्चना बाद मौलानाचक में मजार पर करेंगे चादरपोशी, फिर स्टेशन पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्टेशन से शुरू करेंगे पैदल यात्रा, ढाई बजे एसडीओ ऑफिस पहुचना मांकन करेंगे. भागलपुर विधानसभा के लिए मुकाबला अजीत शर्मा का भाजपा के रोहित पांडे भाजपा के बागी अर्जित शाश्वत और प्रीति शेखर से होगा.

कहलगांव से जदयू के शुभानंद मुकेश: कहलगांव विधानसभा सीट पर आज एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश नामांकन करेंगे, रोड शो करते हुए एसडीओ ऑफिस पहुचेंगे. नामांकन बाद शारदा पाठशाला में जनसभा है. यहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, समेत कई गणमान्य होंगे शामिल. 2020 विधानसभा चुनाव में कॉंग्रेस की टिकट से कहलगांव विधानसभा में लड़े थे.

ये भी पढ़ें: