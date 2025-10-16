ETV Bharat / state

'243 सीटों पर दिखाएंगे दमखम', अलौली सीट के लिए पशपति पारस के बेटे यशराज ने भरा पर्चा

आरजेडी से गठबंधन नहीं होने के बाद पशुपति पारस अकेले ही मैदान में उतर गए हैं. बेटे यशराज पासवान को अलौली से प्रत्याशी बनाया है.

Pashupati Paras
अलौली से यशराज पासवान का नामांकन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2025 at 4:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खगड़िया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है. खगड़िया की अलौली सीट के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने यशराज पासवान को उम्मीदवार बनाया है. वह राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के बेटे हैं. यशराज ने आज खगड़िया अनुमंडल कार्यालय में नोमिनेशन फाइल कर दिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, वह तो बदलाव के लिए लड़ रहे हैं.

पिता के साथ नामांकन करने पहुंचे: जिले की अलौली सुरक्षित सीट के लिए यशराज पासवान ने पिता पशुपति पारस की मौजूदगी में नामांकन का पर्चा दाखिल किया. खुली जीप में वह नामांकन के लिए पहुंचे थे. उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे. उन्होंने दावा किया अलौली की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी. उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ समाज में समरसता, शांति और आपसी सदभाव कायम रखना उनका लक्ष्य है.

Pashupati Paras
आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस (ETV Bharat)

क्या है प्राथमिकता?: नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यशराज ने कहा कि लड़ाई हमारे साथ नहीं, हमारी पहचान की है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अलौली की जनता के दिल की बात समझती है. वह इसलिए इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्योंकि वह अलौली की प्रतिष्ठा को बचाना चाहते हैं.

'जाति-धर्म की राजनीति नहीं करूंगा': यशराज पासवान ने कहा कि अलौली में कोई जात-पात नहीं है. सभी जाति के लोग हमारे साथ हैं. उन्होंने कहा कि न तो कभी रामविलास पासवान ने और न ही पशुपति पारस ने जाति और धर्म की राजनीति की. वह भी समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं.

अलौली से आरएलजेपी कैंडिडेट यशराज पासवान (ETV Bharat)

गठबंधन क्यों नहीं हुआ?: वहीं किसी भी दल के साथ गठबंधन नही होने के सवाल पर आरएलजेपी कैंडिडेट ने कहा कि बिहार बदलाव के नारे के साथ मेरी पार्टी चल रही है. सभी 243 सीट पर हमारी पार्टी दमखम के साथ उतरी है. यशराज ने कहा कि उनकी पार्टी ने उनको अलौली सीट से मौका दिया है, इसके लिए वह प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान और राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस का आभार व्यक्त करते हैं.

"हमलोग न जात-पात और ना धर्म पर समीकरण बनाते हैं. आप हमारे इर्द-गिर्द भी देखेंगे, सर्वसमाज के लोग हमारे साथ हैं. कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की हो या पशुपति पारस जी की हो, कभी इनकी राजनीति धर्म में जात में बांटने की नहीं रही है. हमारी पार्टी ने हमें मौका दिया है. रालोजपा सभी 243 सीटों पर दमखम के साथ उतरेगी. हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है."- यशराज पासवान, आरएलजेपी कैंडिडेट, अलौली विधानसभा सीट

Pashupati Paras
आरएलजेपी प्रत्याशी यशराज पासवान (ETV Bharat)

अलौली से कौन-कौन केंडिडेट?: अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अलौली विधानसभा सीट से यशराज पासवान के अलावे आरजेडी से रामवृक्ष सदा और जेडीयू से रामचंद्र सदा उम्मीदवार हैं. 2020 चुनाव में रामवृक्ष सदा को जीत मिली थी. इस सीट से पशुपति पारस भी विधायक रह चुके हैं.

ये भी पढ़ें:

'बिहार में 80% दलित मतदाता मेरे साथ', चिराग पर भड़के पशुपति पारस, कहा- INDIA गठबंधन ही विकल्प

सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस की पार्टी RLJP से दिया इस्तीफा

खगड़िया: अलौली विधानसभा से राजद विधायक रामवृक्ष सदा ने किया नामांकन

TAGGED:

YASH RAJ PASWAN
PASHUPATI PARAS
अलौली से यशराज पासवान का नामांकन
KHAGARIA NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.