कहलगांव सीट पर फंसा गठबंधन का पेंच, कांग्रेस के सीट पर राजद ने झारखंड सरकार में मंत्री के बेटे को दिया सिंबल

कई सीटों पर राजद कांग्रेस में अब तक नहीं हो सकी सुलह,कहलगांव सीट पर कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा और राजद के रजनीश यादव-आमने सामने

कहलगांव सीट पर राजद ने झारखंड सरकार में मंत्री के बेटे को दिया सिंबल
कहलगांव सीट पर राजद ने झारखंड सरकार में मंत्री के बेटे को दिया सिंबल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 17, 2025 at 12:16 PM IST

4 Min Read
पटना :महागठबंधन में अब तक सीटों के बंटबारे को लेकर पेंच फंसा हुआ ही नजर आ रहा है क्योंकि अब तक कांग्रेस और आरजेडी ने सीटों की संख्या को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है वहीं अंदर खाने पक रही खिचड़ी की खबर जब सामने आ रही है तो गठबंधन में ऑल इज वेल होने पर शक गहरा जाता है. ऐसी ही चर्चा एक बार फिर तब सामने आयी जब सुल्तानगंज,भागलपुर, कहलगांव का सिंबल आरजेडी के द्वारा दे दी गई.

कहलगांव से रजनीश यादव को मिला आरजेडी का सिंबल : गुरुवार रात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहलगांव से रजनीश यादव को सिंबल दिया. रजनीश यादव झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे है. इनका पार्टी में कद इतना बड़ा है कि इन्हें सिंबल सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ही नहीं दिया बल्कि तेजस्वी यादव ने भी उनके साथ सिंबल लेकर तस्वीर खींचवायी जिसने इशारों ही इशारों में कई बात जाहिर कर दी. बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस और राजद में पेंच फंसा हुआ है.

कांग्रेस के सीट पर राजद ने झारखंड सरकार में मंत्री के बेटे को दिया सिंबल
कांग्रेस के सीट पर राजद ने झारखंड सरकार में मंत्री के बेटे को दिया सिंबल कांग्रेस के सीट पर राजद ने झारखंड सरकार में मंत्री के बेटे को दिया सिंबल (ETV Bharat)

कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा 19 अक्टूबर को करेंगे नामांकन : वहीं कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा नामांकन की तारीख डिक्लेअर कर चुके हैं और वह भी नामांकन की तैयारी में जुटे हुए हैं. रजनीश यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे जबकि प्रवीण कुशवाहा कल करेंगे. रजनीश यादव का नामांकन के बाद कहलगांव के शारदा पाठशाला में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस जनसभा में राजद के प्रदेश स्तर के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आने की संभावना है.

रजनीश यादव ने लंदन में की है पढ़ाई : बता दें कि रजनीश यादव लंदन में पढ़ाई कर बिहार में राजनीति के मैदान में उतरें हैं उनके पैतृक घर बांका है. चुनावी घोषणा के कुछ ही दिन बाद 8 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के गोराडीहा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और जनसभा के दौरान उन्होंने भरे मंच से जनता से रजनीश यादव को आशीर्वाद देने की बात कही थी.

कहलगांव विधानसभा सीट पर भी राजद-कांग्रेस में असमंजस
कहलगांव विधानसभा सीट पर भी राजद-कांग्रेस में असमंजस (ETV Bharat)

रजनीश यादव ने राजद के लिए हाईटेक जनसभा की आयोजित : उधर उस जनसभा की चर्चा करें तो जो व्यवस्था थी वह हाईटेक थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि राजद अब तक पूरे भागलपुर में इस तरह का कार्यक्रम कभी नहीं कर सकती थी. कहलगांव के इस जनसभा जर्मन हैंगर टेंट लगाकर कराया गया था.

कहलगांव विधानसभा सीट पर अब तक कांग्रेस का रहा है कब्जा
कहलगांव विधानसभा सीट पर अब तक कांग्रेस का रहा है कब्जा (ETV Bharat)

कहलगांव विधानसभा सीट पर भी राजद-कांग्रेस में असमंजस : वही सदानंद सिंह के निधन और उनके पुत्र सुभानंद मुकेश के जदयू में चले जाने के बाद कहलगांव सीट पर कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा लगातार जोर आजामाइश में लगे थे. उनकी मेहनत को कांग्रेस पार्टी की भी पूरा साथ मिल रहा था. उनके प्रचार में झारखंड सरकार में मंत्री कांग्रेस की वरिष्ठ नेता दीपिका सिंह पांडे भी शामिल थी, वे भी लगातार कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रवीण कुशवाहा के लिए आशीर्वाद मांग रही थी अब देखने वाली बात होगी राजद ने तो टिकट डिक्लेअर कर दिया क्या कांग्रेस भी यहां पर प्रवीण कुशवाहा को सिंबल देकर मैदान में उतारेगी.

रजनीश यादव ने लंदन में की है पढ़ाई
रजनीश यादव ने लंदन में की है पढ़ाई (ETV Bharat)

कहलगांव विधानसभा सीट पर अब तक कांग्रेस का रहा है कब्जा : बता दें कि कहलगांव विधानसभा सीट पर गठबंधन की ओर से हमेशा कांग्रेस चुनाव मैदान में रही है, यहां से कांग्रेस के सिंबल पर स्वर्गीय सदानंद सिंह ने 9 बार चुनाव जीत दर्ज करा कर विधानसभा पहुंचे थे और यह सीट कांग्रेस की एक मजबूत सीट रही है.

