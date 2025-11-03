ETV Bharat / state

मोकामा के बाद भोजपुर में खूनी खेल, मंदिर में घुसने को लेकर RJD प्रत्याशी के समर्थकों पर हमला

भोजपुर में जनसंपर्क अभियान के दौरान RJD विधायक सह प्रत्याशी राहुल तिवारी के समर्थकों पर हमला किया गया. आरजेडी ने बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगाया.

RJD candidate Rahul Tiwari
RJD विधायक सह प्रत्याशी राहुल तिवारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 12:45 PM IST

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव स्थित काली मंदिर के पास रविवार की रात उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब जनसंपर्क अभियान के दौरान दो पार्टियों के समर्थकों के बीच जातिसूचक शब्दों को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे.

RJD उम्मीदवार के समर्थकों पर हमला: घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि मौके पर राजद विधायक राहुल तिवारी (शाहपुर प्रत्याशी) भी अपने वाहन में मौजूद थे. मारपीट के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस झड़प में करीब पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बिहिया पीएचसी में भर्ती कराया गया है.

पुलिस गांव में कर रही कैंप: सूचना मिलते ही जगदीशपुर एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने घटनास्थल से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस एहतियातन गांव में कैंप कर रही है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

मंदिर की लाइट ऑन करने को लेकर विवाद: इधर एक पक्ष के जख्मी कृष्ण कुमार राम ने बताया कि रविवार की रात्रि शाहपुर विधायक राहुल तिवारी के स्वागत में मिश्रौली गांव के लोग मां काली मंदिर के पास खड़े थे. तभी नामजद आठ लोग अपने 10-20 अज्ञात लोगों के साथ मंदिर के पास जमा हो गए. इसके बाद मंदिर का लाइट बंद कर दिया गया. जब मैं मंदिर का लाइट ऑन करने के लिए गया तो उक्त लोगों के द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया.

"उन लोगों ने कहा कि तुम मंदिर में कैसे घुस गया. उनके द्वारा मेरी मां बहन को भद्दी–भद्दी गालियां दी गईं. इसके बाद सभी नामजदों द्वारा लाठी डंडा और धारदार हथियार से जान मारने की नीयत से मुझ पर हमला किया गया. उक्त लोगों के द्वारा मुझे बेरहमी से पिटाई की गई. इसके बाद अन्य लोगों की मदद से मेरी जान को बचायी गयी. इस घटना में मेरा सर फट गया और जमीन पर अचेत अवस्था में गिर गया. मारपीट के दौरान नामजद लोगों ने मेरी सोने की लॉकेट भी छीन ली."- कृष्ण कुमार राम, जख्मी

आरजेडी विधायक ने क्या कहा?: वहीं राजद के विधायक सह प्रत्याशी राहुल तिवारी ने बताया कि रविवार को हम जनसंपर्क के दौरान अपने दलित समाज के समर्थकों से मिलने के लिए मिश्रौली गांव पहुंचे. जनसंपर्क के दौरान हम लोग मां काली का दर्शन करने के लिए जा रहे थे. मंदिर का पहले से लाइट बंद करके कुछ लोग वहां बैठे हुए थे.

"जैसे ही चितरंजन लाइट ऑन करने के लिए गया तो उसके साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज शुरू कर दिया गया. कुछ लोगों को मैं समझने का कोशिश कर रहा था. इस दौरान 8 से 10 की संख्या में आए पीछे से लड़कों ने हमला कर दिया."- राहुल तिवारी, आरजेडी विधायक सह प्रत्याशी

बीजेपी पर हमला का आरोप: विधायक ने कहा कि भाजपा समर्थित लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत हताश होकर मेरे समर्थकों को टारगेट कर पीटा है. हम लोगों ने थाना में लिखित आवेदन देकर आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासन से गुहार लगायी है. इस चुनाव में एक-दो दिनों से लोग हार को लेकर हताश हैं और घबराए हुए हैं और हमारे समर्थन पर लगातार हमले कर रहे हैं.

"एक पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है. मामले की छानबीन कर कार्रवाई की जा रही है. जो इस मामले में शामिल होंगे और जो वीडियो में दिख रहा है उसपर कार्रवाई की जाएगी. अभी गांव में शांति बहाल है."- सुमेश्वर दास, बिहिया थानाध्यक्ष

मोकामा में खूनी संघर्ष: गुरुवार दोपहर को मोकामा विधानसभा तारतर गांव के पास जन सुराज पार्टी प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष और जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आमने-सामने आ गया था. दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर पत्थरबाजी और मारपीट हो गई. पुलिस के अनुसार जब वह मौके पर पहुंची तो दो-तीन गाड़ियां ही मौके पर थीं. एक गाड़ी में शव था, शव की शिनाख्त दुलारचंद यादव के रूप में की गई थी. इस मामले में मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह का नाम आया है. अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

