'राघोपुर जाने वाली गाड़ियों का परिचालन बंद करवा दिया', प्रशासन पर RJD का गंभीर आरोप

नावों के परिचालन पर रोक क्यों?: दानापुर विधानसभा में प्रशासन ने नावों का परिचालन बंद करवा दिया है. जिस वजह से हजारों वोटर वोट डालने के लिए अपने बूथ तक नहीं जा पा रहे हैं. एक स्टीमर के भरोसे 10 हजार से अधिक वोटरों को छोड़ दिया गया है. ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा.

6 लेन पुल पर परिचालन बंद: आरजेडी ने आरोप लगाया है कि वैशाली जिला प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से 6 लेन पुल से राघोपुर के लिए जा रही गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही कच्ची दरगाह से नावों का परिचालन भी रोक दिया गया है. इस तरह राघोपुर के सैकड़ों वोटरों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है. वोटर कार्ड दिखाने पर भी पुलिस नहीं मान रही है.

पटना: बिहार में पहले फेज की वोटिंग के दौरान कई जगहों से वोट प्रभावित करने और उम्मीदवारों पर हमले की खबर आ रही है. इस बीच आरजेडी ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को परेशान करने और धीमी वोटिंग का आरोप लगाया है. अब राघोपुर और दानापुर में गाड़ियों और नाव के परिचालन बंद करने का आरोप लगाया है.

तेजस्वी यादव हैं राघोपुर से उम्मीदवार: वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रत्याशी हैं. वह तीसरी बार मैदान में हैं. उनके सामने बीजेपी ने सतीश कुमार को टिकट दिया है. 2015 और 2020 में तेजस्वी के हाथों सतीश को शिकस्त मिल चुकी है, जबकि 2010 में सतीश ने राबड़ी देवी को हराया था.

दानापुर से रीतलाल यादव हैं प्रत्याशी: पटना जिले की दानापुर विधानसभा सीट से बाहुबली रीतलाल यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वह फिलहाल रंगदारी मामले में जेल में बंद हैं. इस सीट से बीजेपी के रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं. 2020 में रीतलाल ने बीजेपी की आशा सिन्हा को शिकस्त दी थी.

धीमा मतदान का भी लगाया था आरोप: इससे पहले आरजेडी ने धीमा मतदान का भी आरोप लगाया था. आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि राजद व महागठबंधन समर्थित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है. चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखे और संबंधित अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे.'

चुनाव आयोग ने बताया निराधार: हालांकि चुनाव आयोग ने आरजेडी के आरोपों को निराधार बताया. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है. बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है. भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है. ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है.'

121 सीटों पर मतदान: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजेंद्र चौधरी, मंगल पांडेय, खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी.

