Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

बिहार चुनाव रिजल्ट: अरुण साव बोले- विकास-सुशासन के लिए जनादेश, विजय शर्मा ने कहा- राहुल कहीं भी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे

उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा समेत बीजेपी के नेता बिहार चुनाव के रिजल्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कांग्रेस को घेर रहे हैं.

CHHATTISGARH BJP ON BIHAR RESULT
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025 पर छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की तस्वीर साफ हो गई है. बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के रूझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है. NDA करीब 200 सीटों पर बढ़त लेकर क्लीन स्वीप कर रही है. इस पर छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी जश्न का माहौल है. रूझानों के बाद तमाम नेता बयान देने लगे हैं. अरुण साव ने इसे ऐतिहासिक परिणाम बताया है.

मुख्यमंत्री ने मंत्रीमण्डल के सदस्यों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विकास और सुशासन पर भरोसा: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बिहार का जो परिणाम दिख रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम है. बिहार की जनता ने सारे प्रकार के हथकंडों को धता बताते हुए, विकास और सुशासन पर भरोसा किया है. डबल इंजन सरकार पर भरोसा किया है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और NDA पर भरोसा किया है.

विकास और सुशासन के लिए बिहार की जनता ने जनादेश दिया है. देश की राजनीति को बिहार के परिणाम से नई दिशा मिलेगी. देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढे़गा.- अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विजय शर्मा का भी राहुल गांधी पर तंज: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहीं पर भी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं. कुछ और नहीं समझ आता तो EVM पर आरोप लगा देते हैं. इसे जनता समझ रही है. वे आत्म अवलोकन करें, अपना चिंतन करें, किसी भी विषय के कारण को कहीं और बताना गलत है.

मैं हृदय से बिहार की सारी जनता को धन्यवाद देता हूं. उन्होंने गुंडाराज को छोड़कर विकास का साथ दिया है. उन्होंने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है.- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

सोशल मीडिया पर भी बथाई का तांता: छत्तीसगढ़ बीजेपी के सोशल मीडिया पेज पर कार्टून शेयर करते हुए इसे ऐतिहासिक जीत बताया है.

वहीं, इससे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कांग्रेस को डूबती हुई नाव बताया. साथ ही कहा कि, बिहार की जनता ने इस गठबंधन को ‘महाठगबंधन’ साबित कर दिया है.

बिहार में एनडीए की सुनामी, मोदी-नीतीश पर जनता का अटूट भरोसा, कांग्रेस डूबती नाव: वित्त मंत्री ओपी चौधरी
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर होगा भव्य आयोजन, बीजेपी मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस
रायपुर के CM हाउस में जनदर्शन, 915 आवेदन मिले, अनुकंपा नियुक्ति, बिजली बिल कम करने, सड़क निर्माण जैसी मांगें

TAGGED:

बिहार चुनाव रिजल्ट
BIHAR ELECTION 2025 RESULTS
छत्तीसगढ़ बीजेपी
CHHATTISGARH BJP ON BIHAR RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.