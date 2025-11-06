ETV Bharat / state

बुलेट पर बैलेट हावी! नक्सलियों के गढ़ में हुई जमकर वोटिंग, महिलाएं सबसे आगे रहीं

Bihar Election 2025: पटना के मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नक्सल प्रभावि इलाकों में मतदाताओं ने बेखौफ होकर वोटिंग की.

Bihar Election 2025 record voting in Naxalite area of Masaurhi in Patna
मसौढ़ी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिला मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 5:13 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के प्रथम चरण की वोटिंग के दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह दिखा. कई जगहों में बंपर वोटिंग हुई. नक्सलवाद के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी जमकर वोटिंग हुई. पटना की मसौढ़ी सीट के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र भगवानगंज में आने वाले पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने बेखौफ होकर वोटिंग की.

मसौढ़ी में महिला वोटर की संख्या 1,71,000 हैं और यहां 220 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहां पर इस पर शाम 4:00 बजे तक 60% वोटिंग हुई है. पिछले कई वर्षों से नक्सल प्रभावित इलाकों में आने वाले पोलिंग बूथों पर वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम होता था.

चौखट-घूंघट से बाहर निकलकर किया वोट : हालांकि, धीरे-धीरे बदलते माहौल में खासकर नक्सली इलाकों में चुनाव के दिन अब लोग खुलकर घर से बाहर निकाल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं. पुरुष तो छोड़िए महिलाएं भी घरों से निकलकर वोट कर रही हैं. एक वक्त था जब घर के चौखट के अंदर ही महिलाएं रहती थीं और वोटिंग करने नहीं जाती थीं, लेकिन बदलते दौर में नक्सली इलाकों में भी महिलाएं चौखट से और घूंघट से बाहर निकलकर वोट कर रही हैं.

मसौढ़ी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की
मसौढ़ी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की (ETV Bharat)

विकास के नाम पर पड़े वोट: यहां की महिला मतदाताओं ने कहा कि एक स्थाई और सशक्त सरकार बनाने के लिए और विकास के नाम पर हम सरकार चुन रहे हैं. यहां के मतदाताओं ने कहा कि एक वक्त था कि लोग वोटिंग करने नहीं जाते थे, वोटिंग के प्रति रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अब बदलते बिहार में लोगों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है. पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा, जहां लोगों ने बंपर वोटिंग की है.

भगवानगंज की रहने वाली कांति देवी ने कहा, "अब वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होती है. हम लोग खुलकर घर से निकाल कर जाते हैं और वोट करते हैं."

भगवानगंज निवासी नगीना प्रसाद कहते हैं, "एक वक्त था जब लाल इलाके में लोग वोटिंग के प्रति रुचि नहीं लेते थे लेकिन आज बदलते बिहार में खुलकर वोट कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि अब हम शांतिपूर्ण तरीके से वोट कर रहे हैं. यहां कोई रोकटोक नहीं है. हम अपने मन से वोट कर रहे हैं. पहले लाल इलाका था, लेकिन अब शांति इलाका हो गया है. अब यहां कोई हिंसा नहीं है.

