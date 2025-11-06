ETV Bharat / state

बुलेट पर बैलेट हावी! नक्सलियों के गढ़ में हुई जमकर वोटिंग, महिलाएं सबसे आगे रहीं

मसौढ़ी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिला मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की. ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के प्रथम चरण की वोटिंग के दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह दिखा. कई जगहों में बंपर वोटिंग हुई. नक्सलवाद के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी जमकर वोटिंग हुई. पटना की मसौढ़ी सीट के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र भगवानगंज में आने वाले पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने बेखौफ होकर वोटिंग की. मसौढ़ी में महिला वोटर की संख्या 1,71,000 हैं और यहां 220 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहां पर इस पर शाम 4:00 बजे तक 60% वोटिंग हुई है. पिछले कई वर्षों से नक्सल प्रभावित इलाकों में आने वाले पोलिंग बूथों पर वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम होता था. चौखट-घूंघट से बाहर निकलकर किया वोट : हालांकि, धीरे-धीरे बदलते माहौल में खासकर नक्सली इलाकों में चुनाव के दिन अब लोग खुलकर घर से बाहर निकाल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं. पुरुष तो छोड़िए महिलाएं भी घरों से निकलकर वोट कर रही हैं. एक वक्त था जब घर के चौखट के अंदर ही महिलाएं रहती थीं और वोटिंग करने नहीं जाती थीं, लेकिन बदलते दौर में नक्सली इलाकों में भी महिलाएं चौखट से और घूंघट से बाहर निकलकर वोट कर रही हैं.