जान से मारने की धमकी के बीच रवि किशन ने किया बेगूसराय में प्रचार, किया चैलेंज

रवि किशन ने जान से मारने की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें क्या धमकी देगा कोई सबकुछ देश को दे चुके हैं.

Ravi Kishan election rally in Begusarai
बेगूसराय में रवि किशन की चुनावी सभा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
बेगूसराय: गोरखपुर से सांसद और भाजपा के दिग्गज नेता रवि किशन सोमवार को बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने दो चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान रवि किशन ने लोगों को अपने गाने से खुश कर दिया. जान से मारने की धमकी मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें कोई क्या धमकी देगा हम अपना सबकुछ देश को दे चुके हैं.

धमकी मिलने पर रवि किशन की प्रतिक्रिया: बीजेपी सांसद रवि किशन को बिहार में चुनाव प्रचार से दूरी बनाने को लेकर धमकी दी गई थी और प्रचार करने पर जान से मारने की धमकी मिली थी. इसको लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ठेठ अंदाज में कहा कि हमरा के का धमकी देवे हो. हम लोग तो अपना सर्वस्य देश को दे चुके हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"मैं बिहार को बधाई देता हूं. बिहार आकर बहुत अच्छा लगा. बेगूसराय में भाजपा की भारी बहुमत से जीत रही है. इसके आलवा हमलोग ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने वाले हैं. बहुत-बहुत बधाई बिहार को जहां इस जीत के साथ राम राज्य की गति चलती रहेगी."- रवि किशन, बीजेपी सांसद

'आगे बढ़ेगा बिहार': उन्होंने कहा कि मां जानकी के साथ मखाना का प्लांट और अनगिनत फैक्ट्री के लगने से बिहार एआई का हब बनेगा, जिससे यहां के बच्चे जो सिलिकॉन में काम करते हैं वह वापस बिहार वापसी करेंगे. एआई के माध्यम से बच्चों को सिखाया जायेगा जिससे बिहार और आगे बढ़ेगा.

NDA सरकार बनने का दावा: रवि किशन बेगूसराय के मंसूरचक और चांदपुरा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में एक चुनावी सभा को सम्बोधित करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है.

रवि किशन ने धमकी पर कही थी ये बात: सोशल मीडिया एक्स पर जान से मारने की धमकी देने के मामले पर रवि किशन ने कहा था कि मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माता जी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं और प्रभु श्रीराम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए.

यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर, बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है. ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश हैं, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा. मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न मैं इन धमकियों से डरता हूं, न झुकूंगा.

जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के पथ पर चलना मेरे लिए कोई राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है. मैं इस मार्ग पर हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े। यह मार्ग कठिन है, पर मुझे इसी में अपना जीवन सार्थक दिखाई देता है. मेरे लिए यह संघर्ष आत्मसम्मान, आस्था और कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक है और मैं अंत तक दृढ़ रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा.

