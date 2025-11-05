ETV Bharat / state

EVM के साथ डिस्पैच सेंटर से रवाना हुए मतदान कर्मी, 18 जिलों की 121 सीटों पर गुरुवार को मतदान

121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी. इसके लिए ईवीएम और अन्य सामग्रियों के साथ मतदानकर्मी और सुरक्षाकर्मी बूथ के लिए निकल चुके हैं.

Bihar Election 2025
6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 5, 2025 at 5:10 PM IST

पटना: गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान होगा. 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है. पूर्व संध्या पर तमाम जिलों में अलग-अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम, वीवीपैट, स्याही, बैलेट बॉक्स और अन्य जरूरी सामग्री डिस्पैच किया जा रहा है. सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदानकर्मी निकल चुके हैं.

पटना में रवाना हुए मतदान कर्मी: पहले चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर पटना के बांकीपुर क्षेत्र में बने कंट्रोल रूम से सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान कर्मी रवाना हुए. यहां जिला प्रशासन की ओर से एक डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से मतदान कर्मियों को उनके-उनके बूथों के लिए ईवीएम मशीन, वीवीपैट, स्याही, बैलेट बॉक्स और अन्य जरूरी सामग्री सौंपी गई. बांकीपुर के एक सरकारी स्कूल को इस सेंटर के रूप में तैयार किया गया है. सुबह से ही वहां कर्मियों की लंबी कतारें लगी रहीं, जो अपने ड्यूटी स्थान के अनुसार सामग्री लेकर रवाना हो रहे थे.

Bihar Election 2025
बूथ पर जाते सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

हर विधानसभा सीट के लिए अलग डेस्क: डिस्पैच सेंटर में प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए अलग-अलग डेस्क बनाए गए थे. पटना साहिब, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, फतुहा, मनेर, मसौढ़ी, बाढ़, दानापुर, पालीगंज समेत सभी सीटों के लिए अलग अधिकारी तैनात किए गए थे. मतदान सामग्री का वितरण पूरी निगरानी में हुआ. सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने खुद वहां पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Bihar Election 2025
हर विधानसभा सीट के लिए अलग डेस्क (ETV Bharat)

ईवीएम-वीवीपैट जांच के बाद रवाना हुई टीमें: मतदान दलों को रवाना करने से पहले सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की अंतिम जांच की गई. प्रत्येक मशीन को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में सील किया गया. तकनीकी कर्मियों ने मशीनों की कार्यप्रणाली की जांच की और सुनिश्चित किया कि सभी उपकरण पूरी तरह से कार्यरत हैं. इसके बाद मतदान दलों को गाड़ियों में लोड कर निर्धारित बूथों के लिए रवाना किया गया. प्रत्येक वाहन में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई ताकि मशीनों की सुरक्षित ढुलाई हो सके.

Bihar Election 2025
मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी (ETV Bharat)

हर बूथ पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात: पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. पटना समेत सभी 18 जिलों में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर विशेष गश्ती दल नियुक्त किए गए हैं. पटना जिला प्रशासन के मुताबिक मतदान के दौरान हर बूथ पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या हिंसा की संभावना को रोका जा सके.

Bihar Election 2025
ईवीएम-वीवीपैट जांच के बाद रवाना हुई टीमें (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर में 4186 बूथ पर मतदान: मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटों के लिए 4186 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए करीब 32.98 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इस बार पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच की तैयारी तीन अलग-अलग डिस्पैच सेंटरों से की गई है. एमआईटी कॉलेज ब्रह्मपुरा, आरडीएस कॉलेज रामदयालुमेधा और जिला स्कूल मिठनपुरा पर सुबह से ही पोलिंग कर्मियों की आवाजाही शुरू हो गई थी. हर पोलिंग पार्टी को ईवीएम, वीवीपैट, मतदान सामग्री और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बूथों के लिए रवाना किया गया.

Bihar Election 2025
रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में ईवीएम सील (ETV Bharat)

लखीसराय में भी तैयारी पूरी: लखीसराय जिले के गांधी मैदान में सभी सेक्टर पदाधिकारी और मतदान कमियों को ईवीएम और मतदान संबधित सभी कागजात मिल गए. गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी. मतदान के लिए 15 से अधिक बटालियन को मतदान केन्द्र पर भेजा जा रहा है. सभी पुलिस कर्मी और मतदान कर्मियों को वाहन, ईवीएम, मतदान संबधित कागजात और वाहन उपलब्ध करा दिया गया है.

समस्तीपुर में 10 सीटों पर मतदान: समस्तीपुर के सभी 10 विधानसभा सीटों को लेकर 6 अक्टूबर को मतदान होना है. जिले में इस चुनाव 29 लाख 32 हजार 602 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव के दौरान मतदाताओं के सुविधा के मद्देनजर जिले में कुल 3603 मतदान केंद्र बनाए गए है. चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से खास तैयारी की गई है.

