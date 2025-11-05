EVM के साथ डिस्पैच सेंटर से रवाना हुए मतदान कर्मी, 18 जिलों की 121 सीटों पर गुरुवार को मतदान
121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी. इसके लिए ईवीएम और अन्य सामग्रियों के साथ मतदानकर्मी और सुरक्षाकर्मी बूथ के लिए निकल चुके हैं.
Published : November 5, 2025 at 5:10 PM IST
पटना: गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान होगा. 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है. पूर्व संध्या पर तमाम जिलों में अलग-अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम, वीवीपैट, स्याही, बैलेट बॉक्स और अन्य जरूरी सामग्री डिस्पैच किया जा रहा है. सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदानकर्मी निकल चुके हैं.
पटना में रवाना हुए मतदान कर्मी: पहले चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर पटना के बांकीपुर क्षेत्र में बने कंट्रोल रूम से सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान कर्मी रवाना हुए. यहां जिला प्रशासन की ओर से एक डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से मतदान कर्मियों को उनके-उनके बूथों के लिए ईवीएम मशीन, वीवीपैट, स्याही, बैलेट बॉक्स और अन्य जरूरी सामग्री सौंपी गई. बांकीपुर के एक सरकारी स्कूल को इस सेंटर के रूप में तैयार किया गया है. सुबह से ही वहां कर्मियों की लंबी कतारें लगी रहीं, जो अपने ड्यूटी स्थान के अनुसार सामग्री लेकर रवाना हो रहे थे.
हर विधानसभा सीट के लिए अलग डेस्क: डिस्पैच सेंटर में प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए अलग-अलग डेस्क बनाए गए थे. पटना साहिब, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, फतुहा, मनेर, मसौढ़ी, बाढ़, दानापुर, पालीगंज समेत सभी सीटों के लिए अलग अधिकारी तैनात किए गए थे. मतदान सामग्री का वितरण पूरी निगरानी में हुआ. सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने खुद वहां पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
ईवीएम-वीवीपैट जांच के बाद रवाना हुई टीमें: मतदान दलों को रवाना करने से पहले सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की अंतिम जांच की गई. प्रत्येक मशीन को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में सील किया गया. तकनीकी कर्मियों ने मशीनों की कार्यप्रणाली की जांच की और सुनिश्चित किया कि सभी उपकरण पूरी तरह से कार्यरत हैं. इसके बाद मतदान दलों को गाड़ियों में लोड कर निर्धारित बूथों के लिए रवाना किया गया. प्रत्येक वाहन में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई ताकि मशीनों की सुरक्षित ढुलाई हो सके.
हर बूथ पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात: पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. पटना समेत सभी 18 जिलों में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर विशेष गश्ती दल नियुक्त किए गए हैं. पटना जिला प्रशासन के मुताबिक मतदान के दौरान हर बूथ पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या हिंसा की संभावना को रोका जा सके.
मुजफ्फरपुर में 4186 बूथ पर मतदान: मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटों के लिए 4186 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए करीब 32.98 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इस बार पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच की तैयारी तीन अलग-अलग डिस्पैच सेंटरों से की गई है. एमआईटी कॉलेज ब्रह्मपुरा, आरडीएस कॉलेज रामदयालुमेधा और जिला स्कूल मिठनपुरा पर सुबह से ही पोलिंग कर्मियों की आवाजाही शुरू हो गई थी. हर पोलिंग पार्टी को ईवीएम, वीवीपैट, मतदान सामग्री और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बूथों के लिए रवाना किया गया.
लखीसराय में भी तैयारी पूरी: लखीसराय जिले के गांधी मैदान में सभी सेक्टर पदाधिकारी और मतदान कमियों को ईवीएम और मतदान संबधित सभी कागजात मिल गए. गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी. मतदान के लिए 15 से अधिक बटालियन को मतदान केन्द्र पर भेजा जा रहा है. सभी पुलिस कर्मी और मतदान कर्मियों को वाहन, ईवीएम, मतदान संबधित कागजात और वाहन उपलब्ध करा दिया गया है.
समस्तीपुर में 10 सीटों पर मतदान: समस्तीपुर के सभी 10 विधानसभा सीटों को लेकर 6 अक्टूबर को मतदान होना है. जिले में इस चुनाव 29 लाख 32 हजार 602 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव के दौरान मतदाताओं के सुविधा के मद्देनजर जिले में कुल 3603 मतदान केंद्र बनाए गए है. चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से खास तैयारी की गई है.
समस्तीपुर: डिस्पैच सेंटर पर 6 नवंबर 2025 को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए चुनाव कर्मियों को सामाग्री वितरण किया गया।— Chief Electoral Officer, Bihar (@CEOBihar) November 5, 2025
पहले चरण की मतदान तिथि- 06 नवंबर 2025
