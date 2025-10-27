ETV Bharat / state

छठ के बाद पटना में PM मोदी करेंगे रोड शो, NDA उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट

छठ के बाद पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं. वह एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में पटना में रोड शो करेंगे. पढ़ें..

PM Modi Bihar Visit
पटना में पीएम मोदी का रोड शो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 27, 2025 at 1:32 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हैं. हालांकि महापर्व छठ के कारण एक-दो दिनों के लिए कैंपेनिंग थोड़ी धीमी पड़ी है लेकिन छठ के बाद फिर से सियासी सूरमा मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं. इसी कड़ा में पीएम मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं. इस बारक वह राजधानी पटना की सड़कों पर दिखेंगे.

2 नवंबर को आएंगे पीएम: प्रधानमंत्री छठ के बाद 2 नवंबर को पटना आ रहे हैं. जहां वह रोड शो करेंगे. उनके कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है. पीएम पटना की 4 विधानसभा सीट को साधने का प्रयास करेंगे. फिलहाल इन सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा है.

PM Modi Bihar Visit
2 नवंबर को बिहार आएंगे प्रधानमंत्री (ETV Bharat)

रोड शो के जरिए करेंगे प्रचार: लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो हुआ था. 2024 में पहली बार पीएम ने रोड शो किया था. अब यह दूसरा मौका होगा, जब पीएम मोदी राजधानी पटना की सड़कों से लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे.

धर्मेंद्र प्रधान ने लिया जायजा: प्रधानमंत्री का रोड शो पटना की जिन सड़कों से होकर गुजरेगा, उसको लेकर बीजेपी नेताओं ने रूट चार्ट फाइनल कर लिया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य नेताओं ने चर्चा की और उन सड़कों का जायजा भी लिया. प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और रोड शो कर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे.

PM Modi Bihar Visit
धर्मेंद्र प्रधान ने लिया जायजा (ETV Bharat)

24 अक्टूबर को भी आए थे पीएम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 24 अक्टूबर को भी बिहार दौरे पर आए थे. उन्होंने समस्तीपुर स्थित कर्पूरी ग्राम से प्रचार का आगाज किया था. उसके बाद पहले समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद बेगूसराय में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगा.

पटना में कब चुनाव?: राजधानी पटना की सभी 14 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में यानी 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे. 2020 में पटना के शहरी इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहा था और 5 सीटों पर जीत मिली थी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में करारी हार का सामना करना पड़ा था. महागठबंधन ने 9 सीटों पर कब्जा जमाया था.

