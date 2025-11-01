ETV Bharat / state

घर से बाहर निकलने से पहले जान लीजिए रूट चार्ट, रविवार को पटना में PM मोदी का रोड शो

पीएम मोदी रविवार को पटना में रोड शो करेंगे. इसको लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव हुआ है. सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं. पढ़ें..

PM Modi Road Show
पटना में पीएम मोदी का रोड शो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 1, 2025 at 8:47 PM IST

4 Min Read
पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पटना दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा-व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया है. पीएम 2 नवंबर यानी रविवार को पटना में भव्य रोड शो करेंगे. इस कार्यक्रम को देखते हुए शनिवार को एक हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शीर्ष पुलिस और सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे.

पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बैठक: सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में बैठक हुई. इस दौरान एडीजी, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, चारों एसपी और सभी एसडीपीओ शामिल रहे. करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री के रोड शो से जुड़ी सुरक्षा तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए.

PM Modi Road Show
5000 सुरक्षाकर्मी तैनात (ETV Bharat)

5000 सुरक्षाकर्मी तैनात: आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान तीन-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके तहत आंतरिक, मध्य और बाहरी सुरक्षा घेरे में अलग-अलग एजेंसियों की टीमें तैनात रहेंगी. उन्होंने कहा कि करीब 5000 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल के जवान रोड शो मार्ग पर मुस्तैद रहेंगे.

रोड की दोनों तरफ बैरिकेडिंग: सुरक्षा एजेंसियों ने रोड शो के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की है. रोड शो मार्ग पर पूरी तरह बैरिकेडिंग की गई है और हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार नजर रखी जाएगी. इसके अलावे ड्रोन सर्विलांस के जरिये भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी.

PM Modi Road Show
बहुमंजिला इमारतों पर भी पुलिस बल तैनात (ETV Bharat)

"रोड शो के दौरान मार्ग के दोनों ओर स्थित बहुमंजिला इमारतों पर भी पुलिस बल तैनात रहेगा. हर इमारत से दृश्यता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच की जा रही है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी."- जितेंद्र राणा, आईजी, सेंट्रल रेंज

किस रूट में रोड शो: पटना पुलिस ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री का रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू होकर उद्योग भवन तक जाएगा. यह मार्ग शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले हिस्सों में आता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार रूट की जांच कर रही हैं. हर संभावित एग्जिट पॉइंट को सील करने की तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति में सुरक्षित निकासी का प्रबंध रहे.

PM Modi Road Show
रोड की दोनों तरफ बैरिकेडिंग (ETV Bharat)

ट्रैफिक रूट में बदलाव: इसके साथ ही राजधानी में ट्रैफिक डायवर्जन की योजना भी तैयार की गई है. रोड शो के दौरान आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं. पटना ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि नागरिक पूर्वनिर्धारित मार्गों का ही प्रयोग करें और रोड शो के समय संबंधित क्षेत्र से बचें.

एसपीजी की टीम पटना पहुंची: सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनज़र एसपीजी की टीम भी पटना पहुंच चुकी है और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर रही है. रोड शो के दौरान एसपीजी, बिहार पुलिस, एनएसजी और खुफिया एजेंसियां एक साथ सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगी.

PM Modi Road Show
रोड शो को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव (ETV Bharat)

बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह: राजधानी में प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर उत्साह भी चरम पर है. भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक जगह-जगह स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं. वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

