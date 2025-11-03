ETV Bharat / state

वोटिंग के दिन मतदाताओं को दिए जाएंगे पौधे, मुजफ्फरपुर में ग्रीन इलेक्शन कैंपेनिंग की अनूठी पहल

बिहार चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में ग्रीन इलेक्शन कैंपेनिंग ने अनूठी पहल की है. वोटिंग के दिन मतदाताओं को पौधे गिफ्ट किए जाएंगे. पढ़ें..

Bihar Election 2025
मुजफ्फरपुर में मतदाता जागरुकता कार्यक्रम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 3:56 PM IST

4 Min Read
मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की दिशा में मुजफ्फरपुर में एक अनूठी पहल की गई है. कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक डॉ. हीरालाल ने मतदान प्रक्रिया को हरित और पर्यावरण हितैषी बनाने के उद्देश्य से 'ग्रीन इलेक्शन कैंपेनिंग' का शुभारंभ किया है. इस पहल का मकसद लोकतंत्र के उत्सव को पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ जोड़ना है.

एक-एक पौधा भेंट किया जाएगा: डॉ. हीरालाल ने बताया कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के हर मतदान केंद्र पर आने वाले पहले पांच मतदाताओं को एक-एक पौधा भेंट किया जाएगा. इससे न केवल मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह बढ़ेगा, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी जागृत होगी. उन्होंने कहा कि मतदान और पर्यावरण दोनों समाज के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं. यदि हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना होगा.

Bihar Election 2025
वोटिंग के दिन मतदाताओं को दिए जाएंगे पौधे (ETV Bharat)

कुल 1875 पौधे दिए जाएंगे: इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में चार विशेष बूथों का चयन किया गया है. इन बूथों पर मतदान के दिन 50-50 पौधों का वितरण किया जाएगा. इस तरह कुल 1875 पौधे मतदाताओं को दिए जाने की योजना है. यह पहल मतदान केंद्रों को पर्यावरण जागरूकता के केंद्र में बदलने की दिशा में एक सार्थक प्रयोग साबित होगी.

चुनावी तैयारियों की समीक्षा: इसी कड़ी में डॉ. हीरालाल ने कुढ़नी प्रखंड कार्यालय सभागार में बीएलओ, सुपरवाइजर और सेक्टर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने चुनावी तैयारियों और मतदाता सुविधा से जुड़े प्रबंधों की विस्तृत जानकारी ली. साथ ही निर्देश दिया कि मतदान केंद्रों का माहौल ऐसा हो कि मतदाता उसे लोकतंत्र का उत्सव महसूस करें.

मतदाता जागरुकता पर जोर: बैठक के बाद बातचीत के दौरान डॉ. हीरालाल ने अधिकारियों को मतदाताओं के प्रति संवेदनशील होने और ग्रीन कैंपेनिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया. उन्होंने पौधारोपण और पौध संरक्षण को लेकर सभी को संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया. प्रेक्षक ने कहा, 'मतदान केवल प्रक्रिया नहीं, लोकतंत्र का महापर्व है. इसे उत्सव और फेस्टिव माहौल में बदलना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे.'

हरियाली रखना हम सबकी जिम्मेवारी: डॉ. हीरालाल ने कहा कि धरती की हरियाली को बनाए रखना केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है. इस बैठक में कुढ़नी के अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने इस अभिनव पहल को सराहा और कहा कि पहली बार चुनावी प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण को इतने प्रभावी रूप में जोड़ा जा रहा है.

Bihar Election 2025
ग्रीन इलेक्शन कैंपेनिंग की पहल (ETV Bharat)

"मतदान केंद्र पर आने वाले पहले पांच मतदाताओं को एक-एक पौधा भेंट किया जाएगा. हमें उम्मीद है कि यह ग्रीन इलेक्शन कैंपेनिंग न सिर्फ मतदान को उत्सवपूर्ण बनाएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुंदर परिवेश निर्माण की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण भी स्थापित करेगी."- डॉ. हीरालाल, सामान्य प्रेक्षक, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र

2020 का परिणाम: 2020 विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर एनडीए और 5 पर महागठबंधन को जीत मिली थी. औराई, बरूराज और पारु में बीजेपी, सकरा में जेडीयू, साहेबगंज और बोचहां (एसएसी) में विकासशील इंसान पार्टी को सफलता मिली थी. वहीं कुढ़नी, गायघाट, मीनापुर और कांटी में आरजेडी को जीत मिली, जबकि मुजफ्फरपुर सदर सीट पर कांग्रेस ने परचम फहराया था. सभी 11 सीटों पर पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे.

