तेजस्वी यादव ने BJP को दिया बड़ा झटका, पीरपैंती से मौजूदा MLA ललन पासवान RJD में शामिल
बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है. सीटिंग विधायक को आरजेडी में शामिल करा लिया.
Published : November 5, 2025 at 1:45 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे. उसके लिए जहां प्रचार बंद हो गया है, वहीं दूसरे फेज के लिए सियासी तिकड़म बाजी शुरू हो गई है. महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने एनडीए के खेमे में सेंध लगाते हुए बीजेपी के निवर्तमान विधायक ललन पासवान को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है. आज उन्होंने राबड़ी देवी की मौजूदगी में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है.
चुनाव के बीच बीजेपी को झटका: भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक ललन पासवान आज राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के सामने आरजेडी में शामिल हुए हैं. बीजेपी ने इस बार उनका काट लिया था, जिस वजह से नाराज चल रहे थे. आखिरकार पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले उन्होंने पाला बदल लिया है.
ललन पासवान आरजेडी में शामिल: प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ललन पासवान को राजद की सदस्यता रसीद के साथ प्रतीक चिन्ह गमछा देकर पार्टी में स्वागत किया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थीं. हमारी पार्टी में इनके शामिल होने से राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती मिलेगी.
क्या बोले तेजस्वी यादव?: इस मौके पर तेजस्वी यादव ने ललन पासवान का आरजेडी में स्वागत करते हुए बीजेपी पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ सियासी फायदे के लिए दलितों और पिछड़ों का इस्तेमाल करती है. यही वजह है कि तमाम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के सामाजिक न्याय में आस्था जताते हुए आरजेडी के साथ आ रहे हैं.
"भाजपा दलित समाज को उपेक्षा के निगाह से देखती है और दलितों ,शोषितों , वंचितों के प्रति भाजपा की क्या सोच है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है. सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ही इन वर्गों को साथ रखा जाता है लेकिन जब भी इन वर्गों को हक और न्याय की देने की बात आती है तो उपेक्षा के भाव से इन्हें अलग कर दिया जाता है. ललन जी की सोच हमेशा लालू जी के सामाजिक न्याय के प्रति रही है."- तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता सह मुख्यमंत्री उम्मीदवार, महागठबंधन
कभी लालू पर लगाया था आरोप: ललन पासवान वही विधायक हैं, जिन्होंने 2020 में लालू यादव पर जेल से फोन करने और तेजस्वी यादव को समर्थन करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दिया था. उन्होंने दावा किया था कि लालू यादव ने उनको फोन किया था. फोन मेरे पीए ने उठाया और बोला कि लालू जी बात करना चाहते हैं. जीत की बधाई देने के बाद आरजेडी चीफ ने कहा कि स्पीकर को गिराना है. सरकार गिराना है. साथ दीजिए, मंत्री बनाएंगे.
टिकट कटने के बाद दिया था इस्तीफा: टिकट कटने के बाद ललन कुमार पासवान ने 16 अक्टूबर को ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने त्यागपत्र में लिखा था, 'एक मुखर दलित नेतृत्व की जरूरत अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, इसलिए मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है.'
कौन-कौन है उम्मीदवार?: भागलपुर की पीरपैंती विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने रामविलास पासवान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मुरारी पासवान को अपना कैंडिडेट बनाया है. वहीं, जन सुराज पार्टी से घनश्याम दास मैदान में हैं. इसके अलावे बहुजन समाज पार्टी से सुनील कुमार चौधरी और आम आदमी पार्टी से प्रीतम कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं. पीरपैंती में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे.
