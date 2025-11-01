ETV Bharat / state

RJD की श्वेता सुमन और RLJP के राकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
Published : November 1, 2025 at 5:24 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 6:35 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी उम्मीदवारी खारिज होने के बाद आरजेडी की श्वेता सुमन और आरएलजेपी के राकेश कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. पटना हाईकोर्ट ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय को सुरक्षित रख लिया है. इन याचिकाओं पर जस्टिस अभिषेक ए रेड्डी ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा है.

हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला: पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव में कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन और जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह के नामांकन रद्द किये जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर शनिवार को सुनवाई की.

Patna High Court
तेजस्वी यादव के साथ श्वेता सुमन (ETV Bharat)

क्यों रद्द हुआ था नामांकन?: राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन उनके द्वारा आपराधिक इतिहास के कॉलम मे टीक नहीं लगाने के कारण रद्द कर दिया गया, जबकि मोहनिया से आरेजडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन उनके जाति प्रमाणपत्र में तकनीकी गलती के आधार पर रद्द कर दिया गया था.

कल दायर हुई थी याचिका: इन दोनों याचिकाओं को अधिवक्ता अविनीश कुमार ने शुक्रवार को दायर किया था. उन्होंने बताया कि इन मामलों पर जस्टिस अभिषेक ए. रेड्डी की बेंच के समक्ष शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था. जिस पर जस्टिस अभिषेक ए. रेड्डी ने आज यानी 1 नवंबर को सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया.

कब आएगा फैसला?: अधिवक्ता अविनीश कुमार ने कहा कि उम्मीद है कि सोमवार को इस मामले में फैसला आ जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्वाची पदाधिकारी ने कानून की अनदेखी कर उनके नामांकन को रद्द किया है, जबकि भारतीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने इन याचिकाओं सुनवाई की योग्यता पर सवाल उठाया था.

कब है चुनाव?: इन दोनों सीटों घोसी और मोहनिया में दूसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे. 11 नवंबर को दोनों सीटों पर मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी.

Last Updated : November 1, 2025 at 6:35 PM IST

TAGGED:

PATNA HIGH COURT
आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन
घोसी से प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह
NOMINATION REJECTED IN BIHAR
BIHAR ELECTION 2025
