फूट-फूटकर रोईं रितु जायसवाल, RJD से टिकट कटने पर बोलीं- मैं परिहार के बिना नहीं रह पाऊंगी

"मैं परिहार के बिना नहीं रह पाऊंगी. मैं मेरे लोग और परिहार के लोग भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे. मैं अपनी आत्मा से जिस्म को अलगकर मर जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी परिहार के बिना. एक मात्र संकल्प है परिहार को जीतना है."- रितु जायसवाल, निर्दलीय प्रत्याशी, परिहार विधानसभा क्षेत्र

फूट-फूटकर रो पड़ीं रितु जायसवाल: नामांकन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए रितु जायसवाल काफी भावुक दिखीं. अपने भाषण के दौरान वह फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्होंने कहा, 'मुझे बोला गया कि बेलसंड चले जाइये चुनाव लड़ने. मैं क्यों जाऊं बेलसंड चुनाव लड़ने. मुझे कहा गया नोमिनेशन डालकर घर में सो जाइयेगा तो भी बेलसंड विधानसभा निकल जाएगा. मैं पेपर दे आई 10 सर्कुलर रोड में लेकिन रातभर में सो नहीं पाई कि मैं अपनी आत्मा से जिस्म को अलगकर मर जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी परिहार के बिना. इसलिए निर्दलीय ही मैदान में उतर आई हूं, अब आपलोगों को फैसला लेना है.'

रितु जायसवाल ने भरा पर्चा: सोमवार को दूसरे फेज के नामांकन के अंतिम दिन पूर्व मुखिया रितु जायसवाल ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर परिहार विधानसभा सीट से नामांकन किया है. उन्होंने एक दिन पहले से स्पष्ट कर दिया था कि वह हर हाल में चुनाव लड़ेंगे. हालांकि उनको आरजेडी ने बेलसंड से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था लेकिन वह परिहार से लड़ने पर अड़ गईं, जिस वजह से पार्टी ने उनको बेटिकट कर दिया.

सीतामढ़ी: बिहार विधानसभा चुनाव में बागी उम्मीदवारों की बाढ़ आ गई है. 2020 में परिहार सीट से आरजेडी की उम्मीदवार रही रितु जायसवाल इस बार बेटिकट हो गईं है. लिहाजा उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर ताल ठोंक दिया है. सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल किया. इस दौरान वह बेहद भावुक दिखीं. वहीं लोगों को संबोधित करते हुए फूट-फूटकर रो पड़ीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ राजनीतिक साजिश हुई है.

आरजेडी कार्यकर्ताओं के नाम संदेश: रितु जायसवाल ने आरजेडी कार्यकर्ताओं के नाम संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में जब राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे परिहार से टिकट देकर दल में शामिल कराया, उससे पहले ही मैं अपने सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार (2019) और 'Champions of Change' (2018) जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुकी थी. इसलिए यह कहना पूरी तरह गलत है कि मैं एक मामूली मुखिया थी और राजद ने मुझे पहचान दिलाई थी. सच्चाई यह है कि मेरी पहचान मेरे काम से बनी थी.

'मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई': रितु जायसवाल ने कहा कि तत्कालीन आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव ने वर्ष 2023 में मुझे राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो विश्वास जताया था, उस पर खरा उतरने के लिए मैंने दिन-रात मेहनत की। लगभग ढाई वर्षों की अथक मेहनत के बाद आज बिहार में राजद की महिलाओं का जो मजबूत संगठन खड़ा हुआ है, उसे बापू सभागार में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में आप सबने देखा है.

प्रचार के दौरान रितु जायसवाल (ETV Bharat)

'तेजस्वी जी की आभारी हूं': उन्होंने आगे लिखा कि जहां तक बात लोकसभा चुनाव 2024 की है तो 21 मार्च 2024 को उपमुख्यमंत्री आवास पर तेजस्वी जी से और राबड़ी आवास पर लालू जी से ढाई घंटे की बैठक के बाद मुझे शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया था. मैं वहां पहुंचकर पूरे समर्पण से प्रचार में जुटी लेकिन एक हफ्ते बाद पता चला कि पार्टी के कुछ दलाल रुपये लेकर किसी और को उम्मीदवार बनाने में लगे हैं. 30 मार्च 2024 को जब मैं दोबारा राबड़ी आवास पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था. लेकिन फिर भी शिवहर लोकसभा की जनता के जबरदस्त समर्थन को देखते हुए तेजस्वी यादव ने उन दलालों की दलीलों को किनारे किया और अंततः मुझे टिकट दिया। इस निर्णय के लिए मैं उनकी आभारी हूं और यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती.

तेजस्वी यादव के साथ रितु जायसवाल (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

मैं क्यों जाऊं बेलसंड?: रितु जायसवाल ने दावा किया कि इस बार भी तेजस्वी यादव ने परिहार से मेरा नाम फाइनल किया था लेकिन दलालों के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा है. परिहार में मेरे समर्थक विरोध न करें, इसलिए मुझे बेलसंड का टिकट ऑफर किया गया लेकिन मैं यह कैसे स्वीकार करती कि मैं परिहार को बदहाल छोड़कर बेलसंड चली जाऊं और मेरे कारण वर्तमान विधायक संजय गुप्ता जी का टिकट काट दिया जाए?

'गद्दार को कैसे करती स्वीकार': उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने परिहार से किसी अन्य जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो मैं खुशी से पीछे हट जाती और उस उम्मीदवार का समर्थन करती लेकिन बिना जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देना, वो भी ऐसे परिवार को जिसने 2020 विधानसभा चुनाव में मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की थी, यह मुझे स्वीकार नहीं था.

'लड़ाई किसी पद के लिए नहीं': रितु जायसवाल ने लिखा कि परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय मेरे लिए कोई आसान फैसला नहीं था. मैं चाहती तो चुप बैठ जाती. पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और आगे चलकर कुछ न कुछ दे ही देती लेकिन पार्टी के अंदर दलालों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए यह कदम जरूरी हो गया था. मेरी लड़ाई किसी पद के लिए नहीं है. मेरी लड़ाई है उस व्यवस्था के खिलाफ, जहां पर पारदर्शिता की कमी है और जहां रात के अंधेरे में चोरी छिपे टिकट बांटे जाते हैं. मेरी लड़ाई उस परिहार के लिए है, जो पिछले पच्चीस वर्षों से विकास के लिए तरस रहा है.

परिहार में किससे मुकाबला?: रितु जायसवाल का सामना वर्तमान विधायक और बीजेपी कैंडिडेट गायत्री देवी और आरजेडी की स्मिता पूर्वे गुप्ता से होगा. 2020 में गायत्री देवी ने रितु जायसवाल को 1569 मतों से हराया था. उनका आरोप है कि स्मिता और उनके परिवार ने आरजेडी का साथ नहीं दिया था, इसलिए उनकी हार हुई थी. ऐसे में इस बार उनकी जगह स्मिता पूर्वे को टिकट देना गलत फैसला है.

रितु जायसवाल (ETV Bharat)

कौन हैं रितु जायसवाल?: परिहार से निर्दलीय कैंडिडेट रितु जायसवाल सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड की सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया रह चुकी हैं. उनके बेहतरीन कार्यों के लिए उनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं. उनके पति अरुण कुमार आईएएस अधिकारी रहे हैं. उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है. 2020 में रितु जायसवाल परिहार से विधानसभा चुनाव और 2024 में शिवहर से लवली आनंद के खिलाफ लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं. बगावत से पहले वह आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष थीं.

