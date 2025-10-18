कौन हैं जमा खान, जिन्हें नीतीश ने दे दी BJP की सीट, जानें
बिहार सरकार में मंत्री और चैनपुर से जदयू प्रत्याशी जमा खान ने नामांकन दाखिल किया. उन्होंने 2020 में BSP के टिकट पर लड़ा था.
Published : October 18, 2025 at 7:15 PM IST
कैमूर: बिहार विधानसभा के चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है. दूसरे चरण के मतदान को लेकर कैमूर जिले में चल रहे नामांकन में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे जमा खान ने चैनपुर विधानसभा से अपना नामंकन का पर्चा भरा. उसके बाद जमा खान ने चैनपुर के किसान कॉलेज के पास जनसभा को भी संबोधित किया.
जमा खान ने किया नामांकन: जदयू सीट से चुनाव लड़ रहे जमा खान ने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास पर बताया कि दर्जनों सड़क का विकास हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कराया गया. साथ ही बिहार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया.
"चैनपुर के जनता से दूसरी बार विधायक के लिए आशीर्वाद लेने जा रहा हूं. हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से विकास हुआ है, जनता फिर एक बार मौका देगी. बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए कि सरकार बनेगी."- जमा खान, एनडीए प्रत्याशी, चैनपुर सीट
जमा खान का राजनीतिक सफर: चैनपुर विधानसभा में जमा खान ने 2005 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिसमें हार मिली थी. 2010 में कांग्रेस से चुनाव लड़े फिर हार गए. 2015 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े जिसमें 600 लगभग वोट से हारे और भाजपा के बृज किशोर बिन्द जीत गए. लेकिन 2020 में परिस्थिति बदल गई.
2020 में जमा खान को बहुजन समाज पार्टी से 25000 वोट से जीत मिली. भाजपा के बृज किशोर बिन्द को हार का सामना करना पड़ा. आज तस्वीर बदली हुई है. जमा खान जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं बृज किशोर बिन्द आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं.
बिहार में दो चरणों में चुनाव : बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों (6 नवंबर और 11 नवंबर) में है. वहीं 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा. कुल 243 सीटों पर वोटिंग होगी. इसमें 203 सामान्य सीटें, जबकि 40 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 2 सीटें हैं. वहीं सीट बंटवारे को लेकर अभी तक मुकेश सहनी की नाराजगी दूर नहीं हुई है.
BJP की पारंपरिक सीट: चैनपुर विधानसभा सीट लंबे समय तक बीजेपी का गढ़ रही है. इस सीट से तीन बार जीतकर बृज किशोर बिंद भी मंत्री बने थे. 2020 में बीएसपी उम्मीदवार जमा खान ने बृज किशोर बिंद को हराया था. हालांकि कुछ समय बाद जमा खान ने पार्टी छोड़ दी और जेडीयू में शामिल हो गए. उन्हें नीतीश कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया.
