बिहार में मतदाताओं को धमकाने वाला मुखिया प्रतिनिधि गिरफ्तार, RJD को वोट नहीं देने पर मारपीट का आरोप

नवादा में मुखिया प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया है. ग्रामीणों को धमकाकर वोट दिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है.

नवादा में मतदान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 13, 2025 at 12:26 PM IST

नवादा: बिहार के नवादा में एक मुखिया प्रतिनिधि को ग्रामीणों को डरा-धमकाकर एक विशेष पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद की गई, जिसमें आरोपी अपने सहयोगियों के साथ ग्रामीणों से मारपीट करते और धमकाते नजर आ रहा था. घटना रोह थाना क्षेत्र की है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है.

सूचना मिलते ही प्राथमिकी दर्ज: दिनांक 12 नवंबर 2025 को रोह थाना को सूचना मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्रामीणों को डरा-धमकाकर और मारपीट करते हुए किसी विशेष पार्टी को वोट देने की बात कह रहा था. इसकी गंभीरता को देखते हुए एक पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसके आधार पर रोह थाना कांड संख्या 385/25 दिनांक 12 नवंबर 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू कर दी गई.

वीडियो की सत्यता की पुष्टि: पुलिस ने जांच के दौरान वायरल वीडियो का सत्यापन किया और संबंधित ग्रामीणों से पूछताछ की. पूछताछ में घटना की सत्यता सामने आई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वीडियो में दिख रही हरकतें वास्तविक हैं. आरोपी की पहचान मरूई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जयकरण यादव के रूप में हुई. पुलिस ने इस आधार पर त्वरित कार्रवाई की और मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया.

मुखिया प्रतिनिधि है आरोपी: गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान जयकरण यादव, पिता जगदीश यादव, निवासी सुंदुरा, थाना रोह, जिला नवादा के रूप में हुई है. वह मरूई पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि है और ग्रामीणों पर दबाव बनाने का आरोप उस पर लगा है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

आपराधिक इतिहास उजागर: थाना प्रभारी ने बताया कि जयकरण यादव का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. उसके खिलाफ पहले रोह थाना कांड संख्या 253/21 (दिनांक 27 दिसंबर 2021, धारा 341/323/324/504/506/307/34) और रोह थाना कांड संख्या 02/22 (दिनांक 2 जनवरी 2022, धारा 341/323/325/504/506) दर्ज हैं. पुलिस उसके अन्य दर्ज मामलों का भी पता लगा रही है, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियों की पूरी तस्वीर सामने आएगी.

"पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में वीडियो के सत्यापन के साथ-साथ ग्रामीणों की पूछताछ की गई, जिसमें घटना सत्य पाई गई. मुख्य अभियुक्त को हिरासत में लेने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. मामले की गहराई से जांच हो रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."-थाना प्रभारी, रोह थाना

लोकतंत्र पर सवाल: यह घटना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाती है, जहां ग्रामीणों को वोट देने के लिए धमकाया जा रहा है. सोशल मीडिया की भूमिका यहां सराहनीय रही, जिसने वीडियो वायरल कर पुलिस को कार्रवाई के लिए मजबूर किया. नवादा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित न्याय का उदाहरण पेश किया है.

