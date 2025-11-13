ETV Bharat / state

बिहार में मतदाताओं को धमकाने वाला मुखिया प्रतिनिधि गिरफ्तार, RJD को वोट नहीं देने पर मारपीट का आरोप

नवादा: बिहार के नवादा में एक मुखिया प्रतिनिधि को ग्रामीणों को डरा-धमकाकर एक विशेष पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद की गई, जिसमें आरोपी अपने सहयोगियों के साथ ग्रामीणों से मारपीट करते और धमकाते नजर आ रहा था. घटना रोह थाना क्षेत्र की है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है.

सूचना मिलते ही प्राथमिकी दर्ज: दिनांक 12 नवंबर 2025 को रोह थाना को सूचना मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्रामीणों को डरा-धमकाकर और मारपीट करते हुए किसी विशेष पार्टी को वोट देने की बात कह रहा था. इसकी गंभीरता को देखते हुए एक पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसके आधार पर रोह थाना कांड संख्या 385/25 दिनांक 12 नवंबर 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू कर दी गई.

वीडियो की सत्यता की पुष्टि: पुलिस ने जांच के दौरान वायरल वीडियो का सत्यापन किया और संबंधित ग्रामीणों से पूछताछ की. पूछताछ में घटना की सत्यता सामने आई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वीडियो में दिख रही हरकतें वास्तविक हैं. आरोपी की पहचान मरूई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जयकरण यादव के रूप में हुई. पुलिस ने इस आधार पर त्वरित कार्रवाई की और मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया.

मुखिया प्रतिनिधि है आरोपी: गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान जयकरण यादव, पिता जगदीश यादव, निवासी सुंदुरा, थाना रोह, जिला नवादा के रूप में हुई है. वह मरूई पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि है और ग्रामीणों पर दबाव बनाने का आरोप उस पर लगा है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.