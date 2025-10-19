वोटिंग से पहले महागठबंधन को झटका, कुशेश्वरस्थान से VIP कैंडिडेट गणेश भारती का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव 2025 की वोटिंग से पहले महागठबंधन को झटका लगा है. कुशेश्वरस्थान से VIP कैंडिडेट गणेश भारती का नामांकन रद्द हो गया है.
Published : October 19, 2025 at 2:22 PM IST
दरभंगा: बिहार चुनाव 2025 की वोटिंग पहले महगठबंधन का एक विकेट गिर गया. दरभंगा जिले की कुशेश्वरसथान विधानसभा सीट से VIP (महागठबंधन) के प्रत्याशी गणेश भारती का सिंबल रद्द हो गया है. इससे पहले VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं. ऐसे में मुकेश सहनी के लिए यह बड़ा झटका है.
कुशेश्वरसथान से VIP को बड़ा झटका: कुशेश्वरसथान विधानसभा सीट बंटवारे में काफी उठा पटक के बाद वीआईपी पार्टी को मिली थी. गणेश भारती को इस सीट से मुकेश सहनी ने उम्मीदवार बनाया था. कुशेश्वरस्थान से महागठबंधन का अब कोई प्रत्याशी नहीं है. यहां एनडीए और जन सुराज के बीच कांटे की टक्कर होगी.
क्यों रद्द हुआ नामांकन: मुकेश साहनी ने भी गणेश भारती पर भरोसा जताते हुए बिरौल अपने आवास पर बुलाकर सिंबल दिया था और गणेश भारती ने इस आधार पर नामांकन दाखिल कियें, लेकिन नामांकन की जांच के दौरान पाया गया की पार्टी सिंबल पत्र पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे. इसके चलते निर्वाचन पदाधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया.
दरभंगा में 3 सीट VIP को मिली थी: कुशेश्वरस्थान में विधानसभा चुनाव के पहले फेज के तहत वोटिंग होनी है. शुक्रवार को ही नामांकन की आखिरी तारीख थी. जानकारी के अनुसार कुशेश्वरस्थान विधानसभा से गणेश भारती को पहले लालू प्रसाद ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच हुई बातचीत के बाद दरभंगा जिले की तीन सीट कुशेश्वरस्थान, गौड़ाबौराम और दरभंगा शहरी सीट मुकेश साहनी को मिली थी.
'मुकेश सहनी झूठ बोलते हैं..' : इधर, इस्तीफा को लेकर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने अपने इस्तीफे के बाद कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने गत 16 अक्टूबर को पटना में मुझसे कहा था कि आप क्षेत्र में जाकर काम करें, 17 अक्टूबर को मैं आपको सिंबल दे दूंगा. हालांकि 17 अक्टूबर को मेरी जगह उमेश सहनी को दरभंगा से पार्टी का टिकट दे दिया. वो इतना झूठ बोलतें हैं कि इस वजह से ही मैं पार्टी छोड़ रहा हूं.
132 उम्मीदवारों का नामांकन बैध: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में 145 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें 13 उम्मीदवारों का नामांकन जांच के बाद अस्वीकृत किया गया. गौरतलब है कि जांच के उपरांत 132 उम्मीदवारों का वैध नामांकन पाया गया.
वर्तमान में
|विधानसभा
|कुल नामांकन
|वैद्य नामांकन
|कुशेश्वरस्थान विधानसभा
|13
|11
|गौड़ाबौराम
|15
|14
|बेनीपुर
|14
|14
|अलीनगर
|15
|15
|दरभंगा ग्रामीण
|14
|13
|दरभंगा नगर
|14
|13
|हायाघाट
|17
|14
|बहादुरपुर
|19
|17
|केवटी
|12
|11
|जाले
|12
|10
जदयू-जनसुराज में मुकाबला: बता दें कुशेश्वरसथान सीट से एनडीए की ओर से जदयू के अतिरेक कुमार प्रत्याशी हैं. इनका मुकाबला अब जनसुराज के शत्रुघ्न पासवान से होगा. स्थानीय स्तर पर बताया जा रहा है कि लोग सिंबल देखकर वोट डालते हैं. ऐसे में महागठबंधन का सिंबल ना रहने से समीकरण पूरी तरह बदल गई है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह बड़ी चूक है जो महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाएगा.
