लिफ्ट में फंसे नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, कर्मचारियों ने गेट तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला

समस्तीपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का प्रचार चरम पर है. तमाम नेता अपने दल और गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिन-रात पसीना बहा रहे हैं. इसी क्रम में प्रचार पर निकले बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के साथ एक अनचाही घटना घट गई. वह होटल के लिफ्ट में फंस गए. जिस वजह से वह काफी देर तक अंदर ही फंसे रहे.

लिफ्ट में फंसे महेश्वर हजारी: असल में समस्तीपुर के मगरदही घाट स्थित एक होटल के लिफ्ट से मंत्री महेश्वर हजारी समेत उनके सुरक्षा गार्ड निकल रहे थे लेकिन अचानक लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया. बताया जाता है कि ओवरलोड के कारण लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया. जिस वजह से तमाम लोग अंदर फंस गए.

लिफ्ट तोड़कर मंत्री को बाहर निकाला गया (ETV Bharat)

लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला: लिफ्ट बंद होने के कारण सायरन बजने लगा. आनन-फानन में होटल कर्मियों ने लिफ्ट को मैन्युअली नीचे उतारा गया. साथ ही लिफ्ट का दरवाजा तोड़ा गया. जिसके बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया.