लिफ्ट में फंसे नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, कर्मचारियों ने गेट तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला

नीतीश सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी लिफ्ट में फंस गए. काफी मशक्कत के बाद उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया. पढ़ें..

Maheshwar Hazari
महेश्वर हजारी लिफ्ट में फंसे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 1:56 PM IST

समस्तीपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का प्रचार चरम पर है. तमाम नेता अपने दल और गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिन-रात पसीना बहा रहे हैं. इसी क्रम में प्रचार पर निकले बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के साथ एक अनचाही घटना घट गई. वह होटल के लिफ्ट में फंस गए. जिस वजह से वह काफी देर तक अंदर ही फंसे रहे.

लिफ्ट में फंसे महेश्वर हजारी: असल में समस्तीपुर के मगरदही घाट स्थित एक होटल के लिफ्ट से मंत्री महेश्वर हजारी समेत उनके सुरक्षा गार्ड निकल रहे थे लेकिन अचानक लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया. बताया जाता है कि ओवरलोड के कारण लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया. जिस वजह से तमाम लोग अंदर फंस गए.

Maheshwar Hazari
लिफ्ट तोड़कर मंत्री को बाहर निकाला गया (ETV Bharat)

लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला: लिफ्ट बंद होने के कारण सायरन बजने लगा. आनन-फानन में होटल कर्मियों ने लिफ्ट को मैन्युअली नीचे उतारा गया. साथ ही लिफ्ट का दरवाजा तोड़ा गया. जिसके बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

"लिफ्ट के अंदर थे, तभी अचानक लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया. जिस वजह से कुछ देर के लिए हमलोग अंदर फंस गए थे. लोगो ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया. अब सब ठीक है."- महेश्वर हजारी, जेडीयू कैंडिडेट सह मंत्री, बिहार सरकार

Maheshwar Hazari
चुनाव प्रचार के दौरान महेश्वर हजारी (ETV Bharat)

कौन हैं महेश्वह हजारी?: बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं. वह इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं. हजारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं.

कौन-कौन हैं उम्मीदवार?: कल्याणपुर सुरक्षित सीट से जेडीयू कैंडिडेट महेश्वर हजारी का सामना सीपीआई माले के रंजीत कुमार राम से हो रहा है. वहीं, जन सुराज पार्टी से राम बालक पासवान मैदान में हैं.

MAHESHWAR HAZARI
MAHESHWAR HAZARI GOT STUCK IN LIFT
महेश्वर हजारी लिफ्ट में फंसे
SAMASTIPUR NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

