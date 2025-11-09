ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जबरा फैन से मिलिए, सिल्वर गांधी के नाम से मशहूर, पटना से पैदल पहुंचे गयाजी

मोदी फैन मुकुल महापात्रा उर्फ सिल्वर गांधी ओडिशा के रहने वाले हैं और बीजेपी के प्रचार के लिए बिहार पहुंचे हुए हैं.

Bihar Election 2025
मुकुल महापात्रा उर्फ सिल्वर गांधी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 9, 2025 at 8:29 PM IST

3 Min Read
गया: बिहार चुनाव के दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं. 20 जिलों की कुल 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी. अब भावी सरकार की दिशा इसी चरण के मतदान से तय होने वाली है. ओडिशा से भाजपा के लिए प्रचार में पहुंचे सिल्वर गांधी पटना से गयाजी पैदल पहुंचे. उन्होंने कहा कि देश में मोदी जी की सरकार ने विकास किया है.

गयाजी में ताबड़तोड़ रोड शो: गयाजी में आज ताबड़तोड़ रोड शो हुए. कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव दिन भर रोड शो करते रहे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी डॉ. प्रेम कुमार का रोड शो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चला. भाजपा के रोड शो में भाजपा नेता और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी शामिल हुए. इस रोड शो में सिल्वर गांधी भी पहुंचे, जो अपना हुलिया महात्मा गांधी जी की तरह बनाए हुए थे. उन्होंने शरीर पर सिल्वर कलर का रंग लगाया, आंखों पर गांधी चश्मा पहना और हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थामी थी. वे खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरा फैन बताते हैं.

मुकुल महापात्रा उर्फ सिल्वर गांधी (ETV Bharat)

कौन हैं सिल्वर गांधी?: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया. इसी कड़ी में गयाजी शहरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी एवं बिहार सरकार के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार का चुनावी रोड शो हुआ, जिसमें मनोज तिवारी ने शिरकत की. रोड शो में एक समर्थक खासा चर्चा में रहा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरा फैन है.

ओडिशा के रहने वाले मुकुल महापात्रा उर्फ सिल्वर गांधी अभी दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. प्रधानमंत्री के जबरा फैन होने के कारण वे चेहरे पर सिल्वर रंग लगाकर भाजपा के प्रचार में बिहार पहुंचे. पटना से गयाजी पैदल चलकर आए मुकुल महापात्रा आज प्रेम कुमार के रोड शो में प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर पहुंचे.

Bihar Election 2025
मुकुल महापात्रा उर्फ सिल्वर गांधी (ETV Bharat)

मोदी को आदर्श मानते हैं सिल्वर गांधी: ईटीवी भारत से बातचीत में मुकुल महापात्रा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री को अपना आदर्श मानते हैं. वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और स्वच्छ भारत मिशन के लिए पहले से कार्य करते थे. लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत से वे उनसे प्रभावित हुए. प्रधानमंत्री को आदर्श मानकर जहां भी चुनाव होता है, वे उनकी तस्वीर लेकर वहां जाते हैं और एनडीए-भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हैं. पटना से गयाजी पैदल चलकर पहुंचे हैं.

मोदी के बाद योगी पसंद हैं: सिल्वर गांधी के नाम से प्रसिद्ध मुकुल महापात्रा का मानना है कि 2014 के बाद से देश में बदलाव आया है. प्रधानमंत्री के हर कार्य उन्हें अच्छे लगते हैं. भाजपा में प्रधानमंत्री के अलावा यदि कोई नेता पसंद है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं. उनका दावा है कि वे डोर-टू-डोर प्रचार कर रहे हैं, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया सीधे सुनने को मिलती है. बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे. विपक्ष नौकरी नहीं दे पाएगा.

बेरोजगार हैं, लेकिन मोदी राज में नौकरी की उम्मीद: सिल्वर गांधी दिल्ली में रहकर एमए कर रहे हैं. वे खुद अभी बेरोजगार हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मोदी जी के राज में अच्छी नौकरी मिल सकती है.

