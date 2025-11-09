ETV Bharat / state

तेजप्रताप को मिली Y प्लस सिक्योरिटी, बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

क्या तेजप्रताप यादव की जान को खतरा है? हत्या की आशंका जताने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पढ़ें पूरी खबर..

TEJ PRATAP YADAV
तेजप्रताप यादव को वाई प्लस सुरक्षा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 9, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. गृह मंत्रालय ने उनको वाई प्लस (Y+) श्रेणी की सिक्योरिटी दी है. उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है. वहीं इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं.

तेजप्रताप यादव को वाई प्लस सिक्योरिटी: केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने तेजप्रताप यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी है. अब उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा टीम कवर देगी. सुरक्षा एजेंसी की विशेष रिपोर्ट के आधार पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है. तेजप्रताप ने बताया कि उनको जान का खतरा है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है.

"मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि मुझे खतरा है. ये लोग मुझे मरवा भी देंगे. सब दुश्मन लगे हुए हैं."- तेजप्रताप यादव, अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल सह प्रत्याशी, महुआ विधानसभा क्षेत्र

TEJ PRATAP YADAV
रैली के दौरान तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा कैसी रहेगी?: तेजप्रताप यादव को जो वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, उसके तहत सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात होते हैं. इनमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान उस वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके आवास के आसपास रहते हैं. इसके अलावे 6 पीएसओ तीन शिफ्ट में वीआईपी की सिक्योरिटी में रहते हैं.

TEJ PRATAP YADAV
सभा में मौजूद तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

रवि किशन से हुई थी मुलाकात: पिछले दो दिनों में दो बार तेजप्रताप यादव की बीजेपी सांसद रविकिशन से मुलाकात हो चुकी है. दोनों बार पटना एयरपोर्ट पर मिले. हालांकि दोनों ने इसे संयोग बताया लेकिन इसको लेकर भी बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या तेजप्रताप की भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ रही है? अब इसी बीच उनको वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी देने पर भी अटकलबाजी तेज हो गई है.

महुआ से प्रत्याशी हैं तेजप्रताप: पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव इस बार वैशाली जिले की महुआ सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. पहले फेज में ही उनकी सीट पर मतदान हो चुका है. 2020 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी. 2015 में वह आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर महुआ से विधायक बने थे.

ये भी पढ़ें:

ये कैसा संयोग..! लगातार दूसरे दिन एक फ्रेम में नजर आए तेजप्रताप और रवि किशन, कहा- 'हर-हर महादेव'

तेज प्रताप और रवि किशन की एयरपोर्ट पर मुलाकात, BJP सांसद ने इशारों में कही बड़ी बात

तेज प्रताप यादव बोले सीएम बनने का मौका मिला तो जरूर बनेंगे, पापा ने भी कहा था...

रीतलाल के लिए लालू का प्रचार करना तेजप्रताप को नहीं आया रास, बोले- 'अंत तय'

'जननायक' कहने पर तेजस्वी पर भड़के तेज प्रताप यादव, कह दी बड़ी बात

TAGGED:

TEJ PRATAP GETS Y PLUS SECURITY
तेजप्रताप यादव को वाई प्लस सुरक्षा
TEJ PRATAP YADAV
बिहार विधानसभा चुनाव
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्‍यादा वोट

बंपर वोटिंग के बावजूद पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान, किसके लिए है खतरे की घंटी?

बिहार में पहले चरण के मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल, किस ओर कर रहे इशारा?

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.