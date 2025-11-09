ETV Bharat / state

तेजप्रताप को मिली Y प्लस सिक्योरिटी, बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

"मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि मुझे खतरा है. ये लोग मुझे मरवा भी देंगे. सब दुश्मन लगे हुए हैं."- तेजप्रताप यादव, अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल सह प्रत्याशी, महुआ विधानसभा क्षेत्र

तेजप्रताप यादव को वाई प्लस सिक्योरिटी: केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने तेजप्रताप यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी है. अब उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा टीम कवर देगी. सुरक्षा एजेंसी की विशेष रिपोर्ट के आधार पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है. तेजप्रताप ने बताया कि उनको जान का खतरा है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है.

रैली के दौरान तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा कैसी रहेगी?: तेजप्रताप यादव को जो वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, उसके तहत सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात होते हैं. इनमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान उस वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके आवास के आसपास रहते हैं. इसके अलावे 6 पीएसओ तीन शिफ्ट में वीआईपी की सिक्योरिटी में रहते हैं.

सभा में मौजूद तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

रवि किशन से हुई थी मुलाकात: पिछले दो दिनों में दो बार तेजप्रताप यादव की बीजेपी सांसद रविकिशन से मुलाकात हो चुकी है. दोनों बार पटना एयरपोर्ट पर मिले. हालांकि दोनों ने इसे संयोग बताया लेकिन इसको लेकर भी बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या तेजप्रताप की भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ रही है? अब इसी बीच उनको वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी देने पर भी अटकलबाजी तेज हो गई है.

महुआ से प्रत्याशी हैं तेजप्रताप: पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव इस बार वैशाली जिले की महुआ सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. पहले फेज में ही उनकी सीट पर मतदान हो चुका है. 2020 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी. 2015 में वह आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर महुआ से विधायक बने थे.

