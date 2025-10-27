सुगौली में हो गया 'खेला', महागठबंधन ने तेजप्रताप यादव के कैंडिडेट को दिया समर्थन
सुगौली में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला है. तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने तेजप्रताप यादव के प्रत्याशी का समर्थन कर दिया है. पढ़ें..
Published : October 27, 2025 at 3:00 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक से बढ़कर एक सियासी खेल देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां कई उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एक दल दूसरे दल के कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं. मोतिहारी की सुगौली सीट पर अबतक का सबसे हैरान करने वाला मामला सामने आया है.
सुगौली सीट पर सबसे बड़ा ट्विस्ट: सुगौली विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी को समर्थन कर दिया है. यह तेजप्रताप यादव की पार्टी है. उन्होंने श्याम किशोर चौधरी को जेजेडी का कैंडिडेट बनाया है. 35 वर्षीय श्याम किशोर पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले हैं.
जेजेडी कैंडिडेट को महागठबंधन का समर्थन: तेजप्रताप यादव की पार्टी के आधिकारिक कैंडिडेट श्याम किशोर चौधरी ने विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से मुलाकात की थी. जिसके बाद वीआईपी चीफ ने उनको अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया. इस सीट पर सहनी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया था.
वीआईपी प्रत्याशी का नामांकन खारिज: असल में सीट बंटवारे के तहत सुगौली सीट वीआईपी के खाते में आई थी. जहां से मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव की सहमति से आरजेडी के मौजूदा विधायक शशि भूषण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था लेकिन नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्रस्तावकों की कम संख्या के कारण उनका पर्चा खारिज हो गया. जिस वजह से वहां महागठबंधन का अब कोई आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है.
क्यों हुआ था खारिज?: मुकेश सहनी ने जिन शशि भूषण सिंह को वीआईपी का कैंडिडेट बनाया था, वह फिलहाल आरजेडी के विधायक हैं. नामांकन की शर्तों के मुताबिक उनको 10 प्रस्तावक ले जाना था, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है लेकिन शशि भूषण 2020 की तरह खुद को आरजेडी उम्मीदवार समझकर सिर्फ एक ही प्रस्तावक लेकर गए थे. जिस वजह से नामांकन पत्रों की जांच के बाद उनका नामांकन खारिज हो गया.
कब होगा चुनाव?: पूर्वी चंपारण जिले की सभी 12 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज के तहत 11 नवंबर को मतदान होगा. वहीं 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी. 2020 में 9 सीटों पर एनडीए और 3 पर महागठबंधन को सफलता मिली थी.
