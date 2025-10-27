ETV Bharat / state

सुगौली में हो गया 'खेला', महागठबंधन ने तेजप्रताप यादव के कैंडिडेट को दिया समर्थन

सुगौली सीट पर मुकेश सहनी का बड़ा दांव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक से बढ़कर एक सियासी खेल देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां कई उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एक दल दूसरे दल के कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं. मोतिहारी की सुगौली सीट पर अबतक का सबसे हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सुगौली सीट पर सबसे बड़ा ट्विस्ट: सुगौली विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी को समर्थन कर दिया है. यह तेजप्रताप यादव की पार्टी है. उन्होंने श्याम किशोर चौधरी को जेजेडी का कैंडिडेट बनाया है. 35 वर्षीय श्याम किशोर पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले हैं. मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat) जेजेडी कैंडिडेट को महागठबंधन का समर्थन: तेजप्रताप यादव की पार्टी के आधिकारिक कैंडिडेट श्याम किशोर चौधरी ने विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से मुलाकात की थी. जिसके बाद वीआईपी चीफ ने उनको अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया. इस सीट पर सहनी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया था.