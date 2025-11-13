ETV Bharat / state

बिहार में RJD प्रत्याशियों का हंगामा, रोहतास में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम परिसर में पहुंचा ट्रक

सासाराम: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना की तैयारी जोरों पर है. रोहतास जिले के सात विधानसभा सीटों के लिए 14 नवंबर को मतगणना जिला मुख्यालय सासाराम के तकिया बाजार स्थित बाजार समिति प्रांगण में होनी है. वहीं मतगणना से एक दिन पहले स्ट्रांग रूम के बाहर महागठबंधन सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

स्ट्रांग रूम के सामने धरना और नारेबाजी: हंगामा की शुरुआत तब हुई जब महागठबंधन के प्रत्याशियों को पता चला कि स्ट्रांग रूम के अंदर का सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद हो गया है. इसके साथ ही शाम के अंधेरे में एक ट्रक बिना किसी जांच के स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर घुस गया. इस पर दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव और सासाराम के राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. वे स्ट्रांग रूम के ठीक सामने धरना पर बैठ गए.

सासाराम स्ट्रांग रूम में रात में घुसा ट्रक (ETV Bharat)

प्रशासन पर गंभीर आरोप: प्रत्याशियों ने जिला प्रशासन पर EVM बदलने की साजिश का आरोप लगाया. राजद प्रत्याशी राजेश यादव ने कहा, "अभी-अभी खाली ट्रक अंदर गया है, उसमें EVM है. शिकायत के बाद भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं. सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया, साफ है कि खेल हो रहा है." वहीं सत्येंद्र साह ने कहा, "रात में स्ट्रांग रूम के बाहर ट्रक क्यों घुसा?

"सीसीटीवी बंद है, यह EVM बदलने की साजिश है. रोहतास की सातों सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है, हार से घबरा कर यह सब हो रहा है."-सत्येंद्र साह,राजद प्रत्याशी, सासाराम

स्ट्रांग रूम के सामने धरना और नारेबाजी (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी: हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद रोहतास के एसपी रौशन कुमार और डीएम उदिता सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. ट्रक की जांच की गई, जिसमें केवल खाली बक्से पाए गए. डीएम उदिता सिंह ने प्रत्याशियों को समझाने की कोशिश की और कहा कि यदि कोई संदेह है तो सीसीटीवी फुटेज भी देखी जाएगी. एसडीएम आशुतोष रंजन ने करगहर के कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्र को बताया कि ये खाली बक्से मतगणना के बाद EVM रखने के लिए हैं, जो 10 नवंबर तक पहुंचने थे लेकिन देरी से आए.

"बक्सों की जांच की जांच की गयी है, सभी खाली हैं, फिर भी यदि कोई संदेह है तो सीसीटीवी भी हम देखेंगे."-उदिता सिंह, डीएम, रोहतास