ETV Bharat / state

सुबह कांग्रेस से इस्तीफा, दोपहर में RJD ज्वाइन, अंतिम दिन नामांकन में आए कई दिलचस्प मोड़

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के नामांकन का शुक्रवार को आखिरी दिन काफी दिलचस्प रहा. पटना के बांकीपुर सीट पर राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता रहा. सुबह तक कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने अचानक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और दोपहर में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सदस्यता ग्रहण कर ली. इसके बाद उन्होंने RJD के सिंबल पर बांकीपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया.

कलेक्ट्रेट में दाखिल किया नामांकन : महागठबंधन ने अंतिम समय में बांकीपुर सीट कांग्रेस से लेकर राजद को दे दी, जिसके बाद रेखा गुप्ता ने तेजी से रणनीति बदली. वह दोपहर ढाई बजे पटना कलेक्ट्रेट पहुंचीं और RJD के सिंबल पर अपना नामांकन दाखिल किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह महागठबंधन की उम्मीदवार हैं और अंत में जो कुछ भी हुआ, अब उसे पीछे छोड़ देना चाहिए.

''बांकीपुर की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. क्षेत्र में जलजमाव, सड़कों की दुर्दशा और सफाई व्यवस्था की बदहाली जैसी समस्याएं लंबे समय से हैं. यह बीजेपी का गढ़ नहीं है, जो यहां काम करेगा, वही जीतेगा. मैं बांकीपुर की बेटी के तौर पर जनता के बीच रहूंगी और उनके लिए काम करूंगी.''- रेखा गुप्ता, बांकीपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार

इंद्रदीप चंद्रवंशी कुम्हरार से कांग्रेस उम्मीदवार : वहीं, कुम्हरार सीट से कांग्रेस ने इंद्रदीप चंद्रवंशी को प्रत्याशी बनाया है. उन्होंने पहले नगर निगम में महापौर के स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के रूप में काम किया था और लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी की सदस्यता नहीं ली. चंद्रवंशी ने कहा कि पिछले तीन महीनों से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है और नगर निगम में कई भ्रष्टाचार उजागर किए हैं.

''कुम्हरार पटना का सबसे उपेक्षित क्षेत्र है, यहां सड़कों की हालत खराब है और जलजमाव की समस्या बनी रहती है. जनता बदलाव चाहती है. स्थानीय विधायक के खिलाफ कितना आक्रोश है कि उन्होंने चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया. निगम में जो काम किया है उसको लेकर जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है.''- इंद्रदीप चंद्रवंशी, कुम्हरार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भी 1 प्रत्याशी मैदान में : बांकीपुर सीट पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के सज्जाद हुसैन अख्तर ने भी नामांकन दाखिल किया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केरल में 15 विधायक और 5 सांसदों के साथ मजबूत उपस्थिति रखती है. उन्होंने बताया कि उन्होंने 2015 में किशनगंज से चुनाव लड़ा था और इस बार बिहार में IUML की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सिर्फ एक सीट बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं. सज्जाद ने कहा हमने 242 सीटों पर महागठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है. बांकीपुर में फ्रेंडली फाइट है. हमारा लक्ष्य केरल के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को बिहार में लाना है.