वायरल वीडियो पर FIR के बाद ललन सिंह ने दी सफाई, RJD पर लगाए गंभीर आरोप

वायरल वीडियो पर ललन सिंह ने सफाई देते हुए आरजेडी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि आधा वीडियो दिखाया गया है.

LALAN SINGH VIRAL VIDEO
ललन सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 5, 2025 at 12:06 PM IST

2 Min Read
पटना: केंद्रीय मंत्री और जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बुधवार को अपने ऊपर एफआईआर पर पहली प्रतिक्रिया दी है. ललन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है. वीडियो को आधा दिखाया गया है. पूरा वीडियो देखा जाए. एफआईआर हुआ है तो पूरा वीडियो देखा जाएगा.

ललन सिंह ने दी सफाई: ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी ने भ्रामक वीडियो पोस्ट किया है. जिस गांव में वीडियो बनाया गया, वहां एक राजद नेता गरीबों को धमकाते हैं. 15 से 27 वार्ड तक जो गरीब रहते हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है. कहा जा रहा है कि वोट देंगे तो 6 इंच छोटा कर देंगे. उन्हीं मतदाताओं को मैं उत्साहित कर रहा था.

"उसका कुछ पार्ट निकालकर आप वायरल करिए और प्रिंट करके भ्रम फैलाइये. यही धंधा आपका (RJD) रहा है. आरजेडी के लोग इसी तरह का काम करते रहे हैं. आज भी हम कह रहे हैं कि उस पूरे वीडियो को सुनाया जाए."- ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री

आरजेडी पर हमला: ललन सिंह ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि पंडारक की घटना पर ट्वीट करें और क्षमा मांगे. लोगों को बूथ पर न जाने के लिए डराया जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर नेता गरीबों को धमकाते और डराते हैं, तो गांव के लोगों को उन्हें घर में बंद कर देना चाहिए.

अशोक चौधरी और अनंत सिंह के साथ ललन सिंह (ETV Bharat)

पूरा मामला: आरजेडी ने एक्स में वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है. वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए ललन सिंह से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था और फिर उनपर एफआईआर दर्ज किया गया था.

ललन सिंह और अनंत सिंह की तस्वीर (ETV Bharat)

ललन सिंह का विवादित बयान!: वायरल वीडियो में ललन सिंह चुनाव प्रचार के दौरान कहते दिख रहे हैं कि एक आध नेता हैं, चुनाव के दिन उनको घर से निकलने मत देना. उनको घर में ही बंद कर दो और अगर बहुत ज्यादा हाथ-पैर जोड़े तो कहिएगा कि हमारे साथ चलो और अपना मत दो. आज से आपलोग कमान संभाल लीजिए.

