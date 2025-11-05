ETV Bharat / state

वायरल वीडियो पर FIR के बाद ललन सिंह ने दी सफाई, RJD पर लगाए गंभीर आरोप

पटना: केंद्रीय मंत्री और जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बुधवार को अपने ऊपर एफआईआर पर पहली प्रतिक्रिया दी है. ललन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है. वीडियो को आधा दिखाया गया है. पूरा वीडियो देखा जाए. एफआईआर हुआ है तो पूरा वीडियो देखा जाएगा.

ललन सिंह ने दी सफाई: ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी ने भ्रामक वीडियो पोस्ट किया है. जिस गांव में वीडियो बनाया गया, वहां एक राजद नेता गरीबों को धमकाते हैं. 15 से 27 वार्ड तक जो गरीब रहते हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है. कहा जा रहा है कि वोट देंगे तो 6 इंच छोटा कर देंगे. उन्हीं मतदाताओं को मैं उत्साहित कर रहा था.

"उसका कुछ पार्ट निकालकर आप वायरल करिए और प्रिंट करके भ्रम फैलाइये. यही धंधा आपका (RJD) रहा है. आरजेडी के लोग इसी तरह का काम करते रहे हैं. आज भी हम कह रहे हैं कि उस पूरे वीडियो को सुनाया जाए."- ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री

आरजेडी पर हमला: ललन सिंह ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि पंडारक की घटना पर ट्वीट करें और क्षमा मांगे. लोगों को बूथ पर न जाने के लिए डराया जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर नेता गरीबों को धमकाते और डराते हैं, तो गांव के लोगों को उन्हें घर में बंद कर देना चाहिए.