ETV Bharat / state

ललन सिंह ने जेल में बंद अनंत सिंह को दी क्लीनचिट, बोले- 'षड्यंत्र कर फंसाया गया'

पटना: बाहुबली नेता और जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह के लिए रविवार को मोकामा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव प्रचार किया और उनके पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की. इस दौरान उन्होंने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है. ललन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी एक षड्यंत्र है.

ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए किया प्रचार: मोकामा में ललन सिंह ने जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह के लिए प्रचार-प्रसार किया. मोकामा में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है. इस दौरान ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 30 अक्टूबर की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत वहां पहुंची और पूरी तत्परता के साथ मामले में जांच-पड़ताल की गई. साथ ही तुरंत एक्शन भी लिया गया.

"एक-एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े. अनंत बाबू थे तो मेरी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अभी वह नहीं हैं तो मैंने चुनाव की कमान संभाल ली है."- ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री

षडयंत्र का जल्द होगा पर्दाफाश: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कानून का सम्मान किया है. आज वह (अनंत सिंह) नहीं हैं. जो कुछ भी हुआ है उसमें बड़ी साजिश रची गई है. यह घटना अपने आप नहीं हुई है. इस पूरी वारदात की पुलिस जांच कर रही है. जल्द ही षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा. ललन सिंह के इस बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है.

पीएम मोदी की गाड़ी में ललन सिंह: रविवार को पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान पटना में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उनकी गाड़ी में मौजूद थे. पीएम मोदी की गाड़ी में ललन सिंह का उपस्थित होना मोकामा में संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है कि पार्टी और गठबंधन अनंत सिंह के साथ है.