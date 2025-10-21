ETV Bharat / state

पशुपति पारस के साध धोखा! खगड़िया की प्रत्याशी ने पार्टी की सहमति के बगैर वापस लिया नामांकन

पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है. खगड़िया से उनकी महिला प्रत्याशी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है. पढ़ें..

Poonam Yadav withdrew nomination
पूनम यादव ने नामांकन वापस लिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 21, 2025 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खगड़िया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन वापसी के नाम पर अलग ही खेल चल रहा है. कई ऐसे भी नेता हैं, जो आखिरी वक्त में दूसरी पार्टी में आकर प्रत्याशी बन गए लेकिन फिर नामांकन वापस लेकर उस पार्टी को उम्मीदवार विहीन कर दिया. खगड़िया सीट पर भी ऐसा ही खेल हुआ है. जिले की सियासत का सबसे प्रभावी परिवार इस बार चुनावी राजनीति से बाहर हो चुका है. पूर्व विधायक रणवीर यादव की पत्नी पूनम यादव को पहले जेडीयू ने बेटिकट किया और जब उनको पशुपति पारस ने भरोसा कर कैंडिडेट बनाया तो उन्होंने उनकी पार्टी के साथ ही खेल कर दिया.

पूनम यादव ने नामांकन वापस लिया: दरअसल, खगड़िया सदर सीट के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने पूर्व विधायक पूनम देवी को उम्मीदवार बनाया था लेकिन नामांकन के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने बकायदा चुनाव आयोग के पास पत्र लिखकर अपनी उम्मीदवारी भी वापस ले ली है. उनके इस फैसले से जिले की राजनीति गरमा गई है. तरह-तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं.

क्या बोलीं पूनम यादव?: ईटीवी भारत संवाददात से बातचीत में पूनम देवी ने बताया मैंने किसी को समर्थन करने के लिए नामांकन वापस नहीं लिया है. उन्होंने कहा, 'मैंने सोचा है 5 साल खगड़िया सदर के सेवा करने के बाद फिर से मैं चुनाव में वापस आऊंगी. इसको लेकर विस्तार से जानकारी देने के लिए मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी.'

'पूनम यादव ने हमें धोखा दिया': वहीं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खगड़िया जिला अध्यक्ष शिवराज यादव ने पूनम यादव पर धोखा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना था तो पहले ही बता देतीं. आखिरी वक्त में नामांकन वापस करने के कारण अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है.

"पूनम देवी ने हमारी पार्टी को धोखा दिया है. जदयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो हमने उन्हें टिकट दिया लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने नामांकन वापस लेकर और चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेकर हमारी पार्टी के साथ धोखा किया है. इतना ही नहीं उन्होंने खगड़िया की जनता को भी धोखा दिया है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी."- शिवराज यादव, जिलाध्यक्ष, आरएलजेपी

किसको होगा फायदा?: पूनम यादव के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा. महागठबंधन कोटे से कांग्रेस ने डॉक्टर चंदन यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए से जेडीयू ने अपने जिलाध्यक्ष बबलू मंडल को टिकट दिया है. पूनम के इस फैसले के बाद पूरा समीकरण बदल चुका है. हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है?

कौन हैं पूनम यादव?: खगड़िया विधानसभा सीट की पूर्व विधायक पूनम यादव ने 4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है. 2020 चुनाव में उनको कांग्रेस उम्मीदवार छत्रपति यादव के हाथों 2200 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में चर्चा थी कि इस बार भी जेडीयू उनको टिकट देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पूनम के पति रणवीर यादव भी विधायक रह चुके हैं, वह बाहुबली छवि के नेता माने जाते हैं.

ये भी पढ़ें:

जानिए कौन हैं बिहार की सबसे अमीर विधायक, बहन है सौतन, तो पति बाहुबली

रणवीर यादव : ऐसा बाहुबली जिसने नीतीश के सामने चलाई थी गोलियां, आज भाई को ढूंढ रही पुलिस

पूर्व बाहुबली विधायक रणवीर यादव और उनकी पत्नी को 3 साल की सजा, रंगदारी मांगने का था मामला

TAGGED:

PASHUPATI PARAS
पूनम यादव ने नामांकन वापस लिया
POONAM YADAV WITHDREW NOMINATION
खगड़िया विधानसभा सीट
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.