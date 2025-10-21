ETV Bharat / state

पशुपति पारस के साध धोखा! खगड़िया की प्रत्याशी ने पार्टी की सहमति के बगैर वापस लिया नामांकन

क्या बोलीं पूनम यादव?: ईटीवी भारत संवाददात से बातचीत में पूनम देवी ने बताया मैंने किसी को समर्थन करने के लिए नामांकन वापस नहीं लिया है. उन्होंने कहा, 'मैंने सोचा है 5 साल खगड़िया सदर के सेवा करने के बाद फिर से मैं चुनाव में वापस आऊंगी. इसको लेकर विस्तार से जानकारी देने के लिए मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी.'

पूनम यादव ने नामांकन वापस लिया: दरअसल, खगड़िया सदर सीट के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने पूर्व विधायक पूनम देवी को उम्मीदवार बनाया था लेकिन नामांकन के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने बकायदा चुनाव आयोग के पास पत्र लिखकर अपनी उम्मीदवारी भी वापस ले ली है. उनके इस फैसले से जिले की राजनीति गरमा गई है. तरह-तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं.

'पूनम यादव ने हमें धोखा दिया': वहीं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खगड़िया जिला अध्यक्ष शिवराज यादव ने पूनम यादव पर धोखा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना था तो पहले ही बता देतीं. आखिरी वक्त में नामांकन वापस करने के कारण अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है.

"पूनम देवी ने हमारी पार्टी को धोखा दिया है. जदयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो हमने उन्हें टिकट दिया लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने नामांकन वापस लेकर और चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेकर हमारी पार्टी के साथ धोखा किया है. इतना ही नहीं उन्होंने खगड़िया की जनता को भी धोखा दिया है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी."- शिवराज यादव, जिलाध्यक्ष, आरएलजेपी

किसको होगा फायदा?: पूनम यादव के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा. महागठबंधन कोटे से कांग्रेस ने डॉक्टर चंदन यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए से जेडीयू ने अपने जिलाध्यक्ष बबलू मंडल को टिकट दिया है. पूनम के इस फैसले के बाद पूरा समीकरण बदल चुका है. हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है?

कौन हैं पूनम यादव?: खगड़िया विधानसभा सीट की पूर्व विधायक पूनम यादव ने 4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है. 2020 चुनाव में उनको कांग्रेस उम्मीदवार छत्रपति यादव के हाथों 2200 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में चर्चा थी कि इस बार भी जेडीयू उनको टिकट देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पूनम के पति रणवीर यादव भी विधायक रह चुके हैं, वह बाहुबली छवि के नेता माने जाते हैं.

ये भी पढ़ें: